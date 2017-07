Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Sünden bekennen im VW-Bus - das geht genauso, wenn nicht besser, als im Beichtstuhl: Auf dem Annaberg steht neben der Kirche wieder das sogenannte Beichtmobil. Darin ist werktags von 9.30 bis 10 und 18 bis 18.30 Uhr ein Priester anwesend, der den Gläubigen die Beichte abnimmt.

Schon viele haben die Gelegenheit genutzt. Dekan Walter Hellauer und Kaplan Daniel Fenk wechseln sich ab. Betreut wird das Mobil von Pater Hermann-Josef Hubka. Es wurde 2004 auf dem Kongress der internationalen Organisation Kirche in Not aus der Taufe gehoben. Zweck des fahrenden Beichtstuhls ist es, das Bußsakrament auf außergewöhnliche Weise in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Oft entfalle damit eine Hemmschwelle, meint der Betreuer.