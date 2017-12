Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

10.12.2017

Wie ein Gruß aus fernen Tagen hallt das Hämmern des Schmieds über den Platz, die Glut der alten MH-Koksöfen spuckt willkommene Wärme aus, Lichterschein und Musik, dampfende Glühweinbecher und Glitzerkram vereinigen sich zu einer nostalgischen Symphonie: In der Tat, die Rosenberger Dorfweihnacht ist etwas für Romantiker.

Viele Hundert Besucher kamen am zweiten Advent-Wochenende wieder ins Dorf, um diese Stimmung und dieses Gemeinschaftsgefühl zu genießen. Ehrenamtlich organisiert von der Interessengemeinschaft Freunde Rosenbergs und großteils getragen von örtlichen Vereinen, Jugendgruppen, Hobbby-Kunsthandwerkern, Bastlern und Krippenfreunden, hebt sich die Rosenberger Dorfweihnacht durchaus von anderen Weihnachtsmärkten ab. Der Rahmen überschaubar, Anbieter und Angebotspalette mit betont lokalem und regionalem Schwerpunkt - mit diesem Rezept ist die Rosenberger Dorfweihnacht in fünf Jahren zu einem Erfolgsmodell geworden.Das wussten auch Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Michael Göth zu würdigen, die als Schirmherren gemeinsam mit Christian Weiß und Sepp Lösch von der IG Freunde Rosenbergs am Samstag gegen 15 Uhr die Dorfweihnacht offiziell starteten. Es gab anerkennende Worte, aber auch Spenden für das ehrenamtliche Engagement, das Veranstalter und Mitwirkende hier an den Tag legen. Ebenso wie aktuelle Baumaßnahmen den Stadtteil Rosenberg weiter aufwerten, so Michael Göth, trage auch die Dorfweihnacht zur Stärkung der Gemeinschaft bei. Christian Weiß ergänzte, dass sich der ehrenamtliche Charakter dieser Veranstaltung auch in Spenden an gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen ausdrücke, die aus dem Reinerlös abgezweigt würden. So werde man mit Geldern aus der 5. Dorfweihnacht Jugendgruppen wie CVJM, Pfadfinder und den TuS Rosenberg unterstützen.Einer von vielen, die im Hintergrund und unauffällig, aber immer zuverlässig und effektiv die Rosenberger Dorfweihnacht von Anfang an unterstützen, ist Gerald Ludwig, Leiter des Musik- und Kulturzentrums MuK. Das Rosenberger Musikinstitut stellt nicht nur das aufwendige technische Equipment für Bühne und Rahmenprogramm, sondern trägt auch mit Auftritten eigener Vokal- und Instrumentalgruppen wesentlich zum Gelingen bei. Dafür galten dem MuK-Chef Dank und Anerkennung der Freunde Rosenbergs.Wie in den Vorjahren zauberten nicht nur die Holzhütten und Pavillons der Anbieter, sondern auch Auftritte von Musikgruppen des MuK, die Klänge des CVJM-Posaunenchors, der Kindergarten Herz Jesu Rosenberg, Tanzdarbietungen des Tanzkreises Von Fremden zu Freunden und der historischen Tanzgruppe Laetissime Saltemus vorweihnachtliches Flair ins Dorf. Den im wörtlichen Sinne erhellenden und erwärmenden Schlusspunkt setzten am Sonntagabend dann wieder die Feuerkünstler von Ardere Lilium mit ihrer spektakulärer Flammen-Schau.