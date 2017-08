Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.08.2017

17

0 07.08.201717

Das Rosenberg von heute trägt ihren Stempel: Mit ihrer Lebensleistung, ihrem Gemeinschaftsgeist und ihrem öffentlichen Engagement haben die Siedler und Häuslbauer die Entwicklung ihrer Heimatgemeinde maßgeblich beeinflusst und gefördert.

Beispiele für Gemeinsinn

Über 750 Mitglieder

Auszeichnung Für ihr engagiertes Wirken im Amt der Vorsitzenden erhielt Hildegard Geismann aus den Händen der Landesschatzmeisterin Christa Christ den großen Porzellan-Löwen des Bayerischen Eigenheimerverbandes überreicht. Als "Powerfrau". so Landrat Richard Reisinger, hat sie sich den "Leu" sicher verdient. (rlö)

"Über den eigenen Gartenzaun hinaus denken und handeln", drückte es Landrat Richard Reisinger in seiner Grußadresse zur 60-Jahr-Feier der Siedlergemeinschaft aus. Dieses Motto galt auch für die zweitägige Geburtstagsfeier, die der Verein sich selbst und vielen Gästen ausrichtete.Flotte Melodien der Schlossberg-Musi eröffneten den Fest- und Ehrenabend, zu dem sich nicht nur die Sitzgelegenheiten im Freien, sondern auch das Zelt selbst bis auf den letzten Platz gefüllt hatten. Es fehlte zu diesem Anlass nicht an Politprominenz, Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Michael Göth machten die hohe Anerkennung deutlich, die das Engagement der Siedlergemeinschaft Rosenberg in der Öffentlichkeit finde.Göth verwies auf die Beteiligung der Siedler am städtischen Ferienprogramm oder auf die regelmäßigen Sommerfeste, die als Beispiele für gelebten Gemeinsinn gelten dürften. "Gerade Sie wissen, dass ein Gemeinwesen nur dann lebendig wird, wenn viele über ihren eigenen Gartenzaun hinaus zupacken, mitdenken und mitfühlen", sagte Reisinger."Ein Dach über dem Kopf, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis", sprach Pfarrer Uwe Markert von St. Johannis Rosenberg die Grundmotivation der Siedlerorganisationen an. Christa Christ, Schatzmeisterin des Bayerischen Eigenheimerverbandes, griff diesen Gedanken auf: "Sie haben nicht nur wesentlich zur Sicherung der Wohnungsversorgung in Ihrer Gemeinde beigetragen, sondern vor allem Ihren Familien einen Hort für ein glückliches Leben geschaffen."Der Vertreterin des Landesverbandsspitze dankte den Rosenberger Siedlern für ihr Engagement zugunsten sozialer Projekte und ihre gedeihliche Jugendarbeit. "Dieser Verein wurde und wird bis heute von einer hochmotivierten und erfolgreich tätigen Vorstandschaft geführt." Glückwünsche sprachen auch die befreundeten Siedlergemeinschaften Loderhof, Feuerhof, Lerchenfeld und Poppenricht aus.In ihrer Chronik ließ Vorsitzende Hildegard Geismann die wichtigsten Stationen, Aktivitäten und Persönlichkeiten aus 60 Jahren Rosenberger Siedlergeschichte noch einmal Revue passieren. Mit über 750 Mitgliedern zeige die Erfolgskurve weiter steil nach oben. Das in enormer Eigenleistung errichtete und im Mai 2016 eingeweihte Siedlerheim biete mittlerweile die ideale Basis und Infrastruktur für alle künftigen Pläne. Mit launigen Couplets der charmanten Stauber-Moiln, von Rita Butz an der Gitarre begleitet, und Mundartbeiträgen von Sepp Lösch klang der Festabend fröhlich aus.Das Siedlerheim Am Stadion, neben dem TuS-Hartplatz, bestand mit diesem Fest bravourös seine erste große Bewährungsprobe. Das eingespielte Helferteam aus den Reihen des Vereins war so etwas wie der zweite Garantieschein für den Erfolg. Mit einem Rundum-sorglos-Paket verwöhnten die Veranstalter ihre Gäste an beiden Tagen mit gutem Essen und Trinken, Musik, ansprechender Unterhaltung und einem Programm für die Kinder. Diese 60 Jahr-Feier geht mit Sicherheit in die Geschichte der Siedlergemeinschaft Rosenberg ein. (Ehrungen)

Gründungsmitglied führt Reihe an

Sulzbach-Rosenberg. (rlö) Wie könnten sich Dank und Anerkennung für vergangene, aber unvergessene Leistungen und erwiesene Treue in einem Verein besser zum Ausdruck bringen lassen als mit einer Jubilarehrung? Bei der 60-Jahr-Feier der Rosenberger Siedler galt es, einer Vielzahl von langjährigen Vereinsmitgliedern die Reverenz zu erweisen. Diese Reihe führte das einzige noch lebende Gründungsmitglied Richard Greipel an. Ihm überreichte Vorsitzende Hildegard Geismann die Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied. Nachfolgend die Liste der Jubilare.60 Jahre Mitgliedschaft: Heinz Aures, Anna-Maria Erdelt, Johann Feicht, Helmut Langner, Josef Rauch, Anna Kaufmann50 Jahre: Annemarie Auer, Günther Seus, Franz Weiß40 Jahre: Elisabeth Bergler, Anna Bleisteiner, Erwin Brandhuber, Hans Dirschedl, Kurt Ehrensberger, Lina Forster, Josef Geier, Josef Götz, Hermann Graf, Betty Horn, Erich Huger, Albert Liedel, Albert Lißner, Anni Maderer, Josef Segerer, Georg Strobel, Eleonore Tossenberger30 Jahre: Anneliese Birzer, Hermann Fruth, Helmut Haidl, Sonja Strobel, Rita Pruy, Erwin Renner, Manfred Renner, Heinrich Rösch, Rudi Stief, Lothar Übler, Dr. Rudolf Winkler, Rudolf Zimmermann, Michael Zollinger20 Jahre: Karin und Helmut Baumer, Fritz Dac, Hermann Dehling, Reiner Gurdan, Petra Hartl, Wolfgang Hausmann, Monika Makitta, Monika Pöllinger, Konrad Regler, Gertraud Sacher, Elisabeth Singer, Irene Übler, Albert Vogt, Erhard Windisch, Hans-Peter Wörlen .