Rosenberger Siedler staunen über Vielfalt an Steinen

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

12.06.2017

6

0 12.06.2017

Puristische Steinflächen mit wenigen Pflanzen oder als naturnahe Blüh-Oasen gestaltet, Gabionen als Begrenzung oder Sichtschutz: Steine als Gestaltungselement sind im Trend. Die Siedlergemeinschaft Rosenberg informierte sich deshalb beim Besuch des Mustergartens der Firma Wolf-Kipper im Gewerbegebiet Lohe. Oliver Wolf gründete das Unternehmen 2009 mit einem Kipp-Laster. Inzwischen beschäftigt er 35 Mitarbeiter und ist als Fuhrleistungsunternehmer für große Baufirmen in Deutschland und Europa tätig. Der Steinhandel begann eher zufällig mit einer Ladung Isar-Flusskies. In den letzten zwei Jahren sei daraus "ein Natursteinhandel mit der deutschlandweit größten Auswahl" entstanden, wie Wolf stolz erläuterte. Die Ware komme aus Steinbrüchen in Deutschland, Europa und aus Übersee. Der Mustergarten zeigt viele Gestaltungsideen. Besonders ins Auge fallen die großen Findlinge; wahre Naturwunder in Form und Farbe. Orobianco, der weißeste und härteste Stein der Welt aus Südtirol, ist hier als Kies erhältlich. Etwas für Saubermänner: Er setzt keine Grünalgen an. Es gibt grau-weiß gestreiften Polarstein aus Kroatien, wassergrüne Findlinge aus Island, Schiefer aus Portugal, roten Granit aus Dresden und Granit. Das Sortiment umfasst insgesamt etwa 100 Sorten. Weltweit finden sich laut Wolf über 15 000 Steinarten. Als Alternative zu Rindenmulch empfiehlt er Basaltlava zur Abdeckung von Gartenbeeten. Dieser Stein speichert Wasser, der Gießaufwand reduziert sich, Unkraut wird abgehalten und die Mulchschicht aus Stein zersetzt sich nicht. Am Ende erhielten die Frauen Gläser mit Zierkies in vier verschiedenen Farben, und die Männer durften einen Deko-Stein mit nach Hause nehmen. Vorsitzende Hildegard Geismann wies darauf hin, dass Mitglieder der Siedlergemeinschaft Rosenberg bei Wolf-Kipper Sonderkonditionen auf das Steinsortiment erhalten. Bild: gsh