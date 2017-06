Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.06.2017

22.06.2017

Sulzbach-Rosenberg/Auerbach. Als Pastpräsident von Rotary Amberg übergab Hans Renner eine Spende von insgesamt 1000 Euro an den Verein "Lasst uns gehen" in Auerbach (Roma-Hilfe) und an den Förderverein des Sonderpädagogischen Förderzentrums Sulzbach-Rosenberg. Mit 500 Euro fördern sie damit das Projekt "Gesunder Start in den Tag", welches den Schülern ein kostenloses Schulfrühstück ermöglicht.

Viele Schüler am SFZ haben zum großen Teil sehr weite Schulwege, erklärte Rektorin Gisela Lehnerer. Sie kommen überwiegend aus dem nördlichen Landkreis. Nicht selten müssen sie vor 7 Uhr das Haus verlassen - oft ohne Frühstück. In der Schule führe dies zu unkonzentrierten, unaufmerksamen Schülern, denen das Lernen schwer fällt. Das mache sich während des gesamten Schultages negativ bemerkbar.Mit dem Projekt "Ein gesunder Start in den Tag" wird dem entgegen gewirkt. Im Laufe des Schuljahres wird in allen Klassen die Bedeutung des gesunden Frühstücks mit regionalen Lebensmitteln erarbeitet. Unterstützt wird es von einer festen Fachkraft.Dieses Frühstück wird täglich von circa 50 Schülern, überwiegend aus der Unterstufe, gerne angenommen. Nicht zuletzt ist dadurch auch das soziale Klima in den Klassen viel besser. Schulleiterin Gisela Lehnerer bedankte sich bei Pastpräsident Hans Renner und lud die Clubmitglieder zum Baustellenkonzert "Kunst und Kultur am SFZ" am 7. Juli ein. Diese Benefizveranstaltung dient ebenfalls dem Frühstücksprojekt.