Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.08.2017

Was für ein Anblick! Rotes Höhenvieh steht im Schein der Abendsonne auf grüner Wiese. Eine alte Hausrind-Rasse grast in unmittelbarer Nähe zur Herzogstadt als Landschaftspfleger. Rudolf Bauer hält in Großalbershof eine kleine Herde dieser genügsamen Tiere und freut sich über viele Vorteile für Mensch und Natur.

Höhere Qualität

Pflege der Landschaft

Fast wäre diese robuste Mittelgebirgs-Rinderrasse ausgestorben. Der Wandel in der Landwirtschaft mit höherer Technisierung und Ausrichtung auf mehr Fleisch und höhere Milchleistung rückte die "Roten" an den Rand. Die örtliche Umweltschutzinitiative um Vorsitzenden Walter Spies und Peter Zahn vom Bund Naturschutz stattet nun dem bis vor zehn Jahren praktizierenden Tierarzt Rudolf Bauer einen Besuch ab, um mehr über das Rotvieh zu erfahren.Insgesamt stehen der Herde mit 17 Stück, darunter ein Bulle und sechs Kühe, 14 Hektar Weidefläche zur Verfügung. "Die Tiere sind äußerst genügsam, eine Zufütterung ist nicht notwendig, sie stehen das ganze Jahr über auf der Weide und eine Klauenpflege ist nicht notwendig", nennt Bauer einige Vorteile.Wie er weiter berichtet, war das Rotvieh ein klassisches Dreinutzungsrind. Es lieferte Milch sowie Fleisch und leistete Zugdienste auf den Äckern, im Wald oder vor Wagen. "Im Alter von zwei Jahren werden die Tiere geschlachtet, sie haben zwar weniger Fleisch, aber eine umso höhere Qualität", erklärt der Züchter.Diese Erkenntnis hat sich unter anderem auch die Slow-Food-Bewegung zu eigen gemacht, die diese seltene Rasse als 55. Arche-Passagier aufgenommen hat. Sie beschreibt deren Fleisch in einem Steckbrief wie folgt: "Durch das langsame Wachstum und die extensive Haltung beeindruckt das Rote Höhenvieh durch sein feinfaseriges, leicht marmoriertes, schmackhaftes Fleisch".Wie Rudolf Bauer weiter erläutert, stünden den genügsamen kleinen Rindern Wiesen an den Hängen und die Vegetation im Talgrund im großen Umgriff der sogenannten Mertel-Weiher in Großalbershof zur Verfügung. "Sie halten die Landschaft offen, sorgen für den dauerhaften Erhalt von Grünlandflächen und schaffen damit die Grundlage für das Überleben von Lebensgemeinschaften im Offenland. Außerdem werden so alternative Nutzungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft und der Erhalt einer vom Aussterben bedrohten Haustierrasse als geschlossener Kreislauf verknüpft. Auch das Thema regionale Vermarktung biete Haltern von Rotvieh Perspektiven. Auf Dünger oder Spritzmittel wird in dem Bio-Betrieb vollständig verzichtet.Wie der Halter weiter wusste, sei das Rotvieh früher in der Oberpfalz weit verbreitet gewesen. Die zahlreichen Gasthof-Namen "Zum Roten Ochsen" zeugen noch heute davon. Auch die andere Bezeichnung "Keltenvieh" belege die Haltung bei unseren Vorfahren. Von Seiten der Umweltschutzinitiative gab es viel Lob für das Rotvieh-Projekt in Großalbershof. Gerade im Sinne einer ökologischen Landwirtschaft unter vorbildlicher Berücksichtigung des Tierwohls leiste der Betrieb einen wertvollen Beitrag, der viele Nachahmer finden sollte.