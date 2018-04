Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.04.2018

18

0 18.04.201818

Seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es am Herzog-Christian-August-Gymnasium eine Gruppe, die einen Sanitätsdienst entwickelt hat. Den Anstoß dazu gaben die Studienrätinnen Lisa Steiner und Susanne Hahn (links im Bild). Aktuell machen 15 Schüler mit, die Sanitäterin Jana Kiehnscherf zu Ersthelfern ausgebildet hat. Nach einem Jahr wird die Prüfung zum Schulsanitäter abgelegt. Wöchentlich treffen sich die Schulsanitäter, feilen am Dienstplan und üben die erworbenen Kenntnisse und Techniken. Wer zum Dienst eingeteilt ist, bekommt ein Schulhandy für die Alarmierung durch das Sekretariat. Jährlich fährt auch ein Rettungswagen am Gymnasium vor. Dieses Mal kam Christian Meister (rechts) und öffnete für die Schulsanitäter alle Schränke und Schubladen, erklärte Einbauten und Geräte. Geduldig und ausführlich beantwortete er alle Fragen zum Fahrzeug und zur Erstversorgung der Patienten, denen darin geholfen wird. Bild: exb