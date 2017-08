Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.08.2017

Feierlich zogen 35 goldene, 34 diamantene und zwölf eiserne Konfirmanden in die Christuskirche ein, um sich an ihre Konfirmation zu erinnern und Gott zu danken für alles Gute, das er ihnen getan hat.

Kirchenvorsteher Günther Schultheiß begrüßte alle Jubilare und ihre Angehörigen zum Festgottesdienst mit Pfarrer Wolfgang Bruder. Die Eisernen waren 1947 noch von Dekan Erhard in der simultanen Stadtpfarrkirche eingesegnet worden. In jenem Jahr wurde Sulzbach-Rosenberg, zusätzlich zu den Schwierigkeiten der unmittelbaren Nachkriegszeit, auch noch von einer verheerenden Typhusepidemie heimgesucht.Als die Diamant-Jubilare 1957 von Dekan Rusam und Pfarrer Bosse konfirmiert wurden, stand der Rohbau der Christuskirche schon nebenan. Die Goldenen schließlich bekräftigten 1967 in der Christuskirche vor Dekan Wiedemann und Pfarrer Bosse ihre Taufe. Nachmittags trafen sich die Jubilare im Gemeindesaal bei Kaffee und Kuchen, um Erinnerungen auszutauschen.