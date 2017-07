Sämänner aus der Kita

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.07.2017

8

0 26.07.2017

Gut besucht war der Kindergottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Anna, den Kaplan Daniel Fenk mit dem Vorbereitungsteam konzipiert hatte. Für die musikalische Gestaltung zeichnete der Kinderchor der Pfarrei St. Marien verantwortlich. Der junge Geistliche erinnerte bei der Begrüßung, dass man heute auch an Anna und Joachim denke, die Großeltern von Jesus Christus. Nach dem Gleichnis vom Sämann verdeutlichten die Kinder aus der Kindertagesstätte St. Anna (Bild) die Aussagen der Bibelstelle mit einem Schauspiel: Ein Teil der Körner falle auf den Weg, ein Teil der Körner falle auf fruchtbaren Boden und ein weiterer, kleiner Teil gehe auf und wachse. Jesus Christus ist unser Sämann. Kaplan Fenk knüpfte in einem kindgerechten Predigtgespräch die Verbindungen zwischen der Bibelstelle und dem Leben in unserer Welt. Bild: bba