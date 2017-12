Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.12.2017

20.12.2017

406 563 Päckchen sind, wie aus einer Pressemitteilung der Geschenkaktion hervorgeht, heuer im deutschsprachigen Raum für "Weihnachten im Schuhkarton" gesammelt worden. Auch viele Bewohner des Landkreises füllten Schuhkartons mit Geschenken für bedürftige Kinder: Die Sammelstelle von Jedida und Jürgen Strobel in Sulzbach-Rosenberg schickte 612 Päckchen auf die Reise.

"Zahlreiche Bürger in Sulzbach-Rosenberg, Poppenricht, Edelsfeld, Vilseck und anderen Gemeinden haben sich auch in diesem Jahr wieder ehrenamtlich an der Geschenkaktion beteiligt und liebevoll gepackte Schuhkartons bei uns abgegeben", berichtet Jedida Strobel. Lehrer und Erzieher setzten sich sehr engagiert für diese Aktion ein. So seien viele Päckchen in der Jahn- und Pestalozzischule in Sulzbach-Rosenberg, der Grund- und Mittelschule in Vilseck sowie in den Kindergärten in Edelsfeld, Poppenricht und Traßlberg zusammengetragen worden. Auch viele Privatpersonen hätten sich beteiligt. Landrat Richard Reisinger unterstützte die Aktion als Schirmherr.Der Trägerverein Geschenke der Hoffnung gibt die Päckchen nach seinen Angaben unter anderem in der Ukraine, Bulgarien, Mongolei, Rumänien, Serbien, Slowakei und Weißrussland im Rahmen von Weihnachtsfeiern an bedürftige Kinder weiter. Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen würden sich auch danach um die Beschenkten kümmern und sie zu weiteren Angeboten einladen.