28.01.2018

Gerade zum Jahresanfang geht es in Zeitschriften und Illustrierten häufig ums Abnehmen. Mitunter werden bestimmte Lebensmittel als Dickmacher bezeichnet, die vermieden werden sollten. Manche Verbraucher werden dadurch verunsichert. Da ist es doch erfreulich, einmal zu hören, was alles zu gesunder Ernährung gehört, mit der man Körper und Geist richtig versorgt. Ernährungsberaterin Sasja Mechthold von der AOK informierte darüber beim Katholischen Frauenbund St. Marien und erklärte viele Zusammenhänge.

Obwohl unser Gehirn nur zwei Prozent des Körpergewichts ausmacht, verbrauche es bis zu 20 Prozent unserer Energie, in Stresssituationen gar bis zu 90 Prozent.Deshalb seien Kohlenhydrate wichtig, "denn sie geben langanhaltende Energie und beeinflussen die Blutzuckerkurve". Wenn möglich, sollten 50 Prozent der Stärkelieferanten als Vollkornprodukte gegessen werden. Da Eiweiß im Körper zur Bildung und Regeneration aller Zellen nötig sei und vorzeitige Ermüdung verhindere, benötigten Menschen ab 65 Jahren sogar täglich ein Gramm davon je Kilo Körpergewicht in Form von Milchprodukten, Fisch, fettarmem Fleisch, Eiern und Hülsenfrüchten.Wertvolle Fette, enthalten in Seefischen, Raps-, Soja- und Leinöl, dienten der besseren Konzentration und Merkfähigkeit, zur Stimmungsaufhellung und Erhaltung geistiger Leistungsfähigkeit. Zu viel davon mache aber müde und steigere das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen. Als Powerstoffe nannte Mechthold Eisen, Kalzium, Magnesium und Zink für Nerven, Energiegewinnung, Konzentration und Gedächtnis, vorhanden in Milchprodukten, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide und Kartoffeln.Die Regel "5 mal am Tag" bedeute, täglich drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst zu sich zu nehmen. Um eine ausgeglichene Leistungskurve zu erreichen, können Zwischenmahlzeiten im Drei- bis Fünf-Stundentakt Leistungstiefs abschwächen."Das Vergessen" vergessen könne man erreichen durch ausreichendes Trinken, am besten 1,5 bis zwei Liter täglich, hauptsächlich Wasser. Denn wer zu wenig trinke, werde unkonzentriert, vergesslich und mache mehr Fehler. Einmal am Tag warm zu essen sei sinnvoll. Ein idealer Teller solle zur Hälfte aus Gemüse und Salat, einem Viertel Eiweiß - also Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte - und einem Viertel Kohlenhydrate bestehen, also Getreide, Kartoffeln, Reis oder Nudeln.Referentin Sasja Mechthold erklärte, gut zu essen bedeute hochwertig zu essen. Um gesund älter zu werden und rundum fit zu sein, sollte man außerdem beweglich bleiben, offen für Neues sein und gute soziale Beziehungen pflegen.