Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

28.09.2017

In Spielhallen wird meist viel Geld umgesetzt. Das lockt auch lichtscheues Gesindel an. Ein Einbrecher stieg jetzt im ehemaligen Hallenbad ins Casino ein und hinterließ dabei einen Gesamtschaden von über 100 000 Euro. Jetzt bittet die Kriminalpolizei dringend um Hinweise.

Hoher Sachschaden und mehrere zehntausend Euro Beute sind die Bilanz eines Einbruchs in die Spielhalle in der Rosenbachstraße. Er eignete sich in den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag.Der Täter muss in dieser Zeit ums Gebäude herumgeschlichen sein. Unter Zuhilfenahme eines Metallgerüstes, das an der Rückseite stand, gelangte der Einbrecher über ein rückwärtiges Fenster zwischen 3 Uhr und 8.50 Uhr in die Spielhalle. Hier öffnete er laut Polizei gewaltsam mehrere Automaten. Durch sein brachiales Vorgehen verursachte er so einen Sachschaden in Höhe von annähernd 70 000 Euro. Doch damit noch nicht genug: Darüber hinaus gelangte der Dieb noch an Bargeld von mehreren zehntausend Euro.Die Bearbeitung des schadenträchtigen Einbruchs übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Amberg. Die Ermittler bitten jetzt die Bevölkerung um sachdienliche Mitteilung von Beobachtungen unter der Rufnummer 09621/8900.Relevant, so die Polizei, seien Hinweise zu allen Personen oder Fahrzeugen, die in den Nachtstunden im Umfeld der Spielhalle bemerkt worden sind. Selbst Wahrnehmungen, bei denen derzeit kein Zusammenhang mit dem Einbruch erkennbar sei, könnten entscheidende Bausteine in der Ermittlungsarbeit darstellen, unterstreichen die Ermittler.