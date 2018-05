Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.05.2018

15

0 04.05.201815

Diese auffällige Fahrweise schrie geradezu nach einem Anruf bei der Polizei: In Schlangenlinien bewegte am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr ein 56-Jähriger seinen Pkw über die Bundesstraße 85 zwischen Sulzbach-Rosenberg und Amberg. Ein anderer Verkehrsteilnehmer, der hinter ihm unterwegs war, setzte die Ordnungshüter von diesem seltsamen Verhalten in Kenntnis.

Als freilich eine Polizeistreife in diesem Streckenabschnitt eintraf, war das auffällige Fahrzeug schon weg. Der Anrufer hatte aber auch das amtliche Kennzeichen des Wagens übermittelt, so dass die Beamten sich auf den Weg zur Halteradresse machen konnten. Dort trafen sie den 56-Jährigen an, der einräumte, zur fraglichen Zeit mit dem Wagen unterwegs gewesen zu sein.Die Überprüfung des Mannes führte zu einer Atemalkoholmessung, die den beachtlichen Wert von knapp 2,5 Promille ergab. Danach kam der Alkoholsünder um eine Blutentnahme nicht mehr herum. Seinen Führerschein ist er erst einmal los: Den stellten die Polizeibeamten an Ort und Stelle sicher.