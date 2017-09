Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Die Schlauchboot-Crew der Altpfadfinder beendete ihre Tradition. Sie fuhren seit mehr als drei Jahrzehnten insgesamt 35 Mal mit ihrem Schlauchboot auf deutschen und österreichischen Flüssen.

Nachdem nicht nur das Schlauchboot, sondern auch die Crew älter geworden ist, beschloss man, eine Jubiläums-Abschlusstour zu unternehmen. So ging es nach einer Übernachtung in Heerenveen in Holland auf eine 15 Meter lange und 22 Tonnen schwere Yacht, ausgestattet mit einem 350-PS-Motor. Diese wurde jeweils abwechselnd vom Skipper Richard Kopp und Armin Kraus gesteuert. Fünf Tage lang fuhr man auf den Kanälen durch herrliche Landschaften und idyllische Dörfchen. Mal ging es durch bewegliche Brücken, mal in einem Kanal über die Autobahn. Die Abende an Bord waren Dank der Musikanten Anton Auer und Richard Kopp sehr gesellig. An einem Tag wurde sogar das Sneekermeer, wo auch Frachtschiffe verkehrten, überquert.Für das leibliche Wohl sorgten die beiden Köche Gerd Rupp und Martin Paulus. Der nördlichste Punkt der Tour war die Stadt Leeuwarden. Dort wurde die Altstadt besichtigt. Nachdem die Seeleute wieder sicher in den Yachthafen eingelaufen waren, fuhr man mit dem Auto weiter in die holländische Stadt Zwolle. Nach einer Besichtigungstour wurde dort übernachtet. Besonderer Dank galt dem jahrelangen Organisator der Schlauchbootfahrten, Wilhelm "Sipp" Fuchs, der diese Fahrt möglich gemacht hat, aber leider selbst nicht teilnehmen konnte.