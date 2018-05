Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.05.2018

14.05.2018

Seit 15 Jahren gibt es in Sulzbach-Rosenberg die Selbsthilfegruppe Chronischer Schmerz. Inzwischen gehört sie zu den größten Gruppen in der Deutschen Schmerzliga. Kürzlich feierte die Vorsitzende Maria Boßle ihren 60. Geburtstag. "Viel Gesundheit und so wenig Schmerz wie möglich" wünschte ihr die stellvertretende Vorsitzende Kornelia Schwemmer. Boßle habe sich großes Fachwissen angeeignet und damit schon vielen Menschen geholfen. Sie hoffte auf viele Jahre weiterer Zusammenarbeit. "Ich mache es gerne", antwortete Boßle, "weil ich weiß, wie es ist, wenn man am Boden ist und einfach nicht mehr weiter kann." Vor 15 Jahren sei sie am Ende gewesen, aber durch die Arbeit in der Selbsthilfegruppe sei sie von Lebensmüdigkeit zur Lebensfreude gekommen: "Heute kann ich sagen: Das Leben ist schön!" Die Gruppe schenkte der Jubilarin ein großformatiges Porträt, gemalt von Ralf Wiesner, selbst ein Schmerzpatient. Die Selbsthilfegruppe trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im St.-Anna-Krankenhaus. Bild: gac