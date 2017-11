Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Das war eine Martinimarkt-Flaute mit Ansage: Viele Händler hatten sich schon im Vorfeld gar nicht erst auf den Weg gemacht in die Herzogstadt, als sie die düsteren Wetterprognosen lasen. Und so kam es dann auch: Vormittags Regen, nachmittags Schnee. Große Lücken klafften im sonst so üppigen Angebot, und auch der Besuch seitens der Bevölkerung fiel deutlich magerer aus als sonst.

Aber es kamen trotzdem nicht nur die Unentwegten, die ihre Rosswurst, ihre Crêpes, ihre Socken oder ihren Scheibenreiniger aus erster Hand kaufen wollten, auch andere machten sich auf den Weg. In der Fußgängerzone saß allerdings nur ein einziger Händler unter seinem Schirm. Und wer in der Innenstadt unterwegs war, ließ sich den Genuss eines Kaffees oder einiger Leckereien nicht vermiesen. Schließlich musste der erste Schnee der Saison ja gebührend gefeiert werden. Die bedauernswerten Händler schützten ihre Waren teils mit Planen vor der Feuchtigkeit, manche packten am Nachmittag schon früher zusammen. Martini hatte sich diesmal nicht sehr freundlich gezeigt. Aber das wird auch wieder anders.