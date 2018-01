Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.01.2018

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion setzten am Mittwoch gegen 10 Uhr heftige Schneefälle ein, die zu rutschigen Straßen führten. Obwohl die Räum- und Streudienste laut Polizei unterwegs waren, ging auf der Bundesstraße 14 im Bereich Stephansricht/See zeitweise nichts mehr.

Gegen 10.20 Uhr musste dort ein 45-jähriger Lkw-Fahrer, der mit seinem Brummi in Richtung Weigendorf unterwegs war, an einer leichten Steigung kurz nach Kauerhof anhalten. Hinter ihm war ein weiterer Lkw in der gleichen Richtung unterwegs, und damit diesem nicht das gleiche Schicksal ereilte, zog der 52-jährige Fahrer links am Gespann vorbei auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm eine 35-jährige Frau mit ihrem Opel Astra entgegen. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, trat auf die Bremse und rutschte frontal gegen die Zugmaschine, die von dem 52-Jährigen gelenkt wurde. Glücklicherweise waren beide Unfallbeteiligten nicht besonders schnell unterwegs, weshalb sich die Autofahrerin nur leichte Blessuren zuzog. Sie kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins St.-Anna-Krankenhaus. Der Brummifahrer blieb unverletzt.Weiter gab Polizeipressesprecher Peter Krämer an, dass der Opel nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. An den Fahrzeugen entstand Schaden von etwa 5000 Euro. Wegen des Unfalls war die B 14 zeitweise total gesperrt. Erst nachdem das Auto abgeschleppt und die Bundesstraße durch die Straßenmeisterei gestreut war, konnten die Lastwagen die Fahrt fortsetzen. Gegen 12 Uhr lief der Verkehr wieder ungehindert weiter.