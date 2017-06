Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.06.2017

02.06.2017

Eine Woche lang verbrachten insgesamt elf Schüler des Partnergymnasiums Rumburk interessante Tage in der Herzogstadt und am Herzog-Christian-August-Gymnasium. Nach der Begrüßung durch Schulleiter Dieter Meyer, begab sich die Gruppe auf eine kurze Wanderung zur Firma Elastoform, um sich die dortige Produktion verschiedenster Werbeprodukte anzusehen. Nach dem Mittagessen an der Schule nahm Bürgermeister Michael Göth die Gruppe im historischen Saal des Rathauses in Empfang und betonte die Wichtigkeit des gemeinsamen Miteinanders von jungen Menschen für die Zukunft von Europa.

Dienstag ging es zu einem Ausflug nach Nürnberg, wo sich die Gruppe zunächst auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände und im Dokuzentrum umsah. Vor allem die tschechischen Gastschüler waren von der Offenheit und Aufmachung der Ausstellung sehr angetan. Am Nachmittag blickten die Schüler hinter die Kulissen der Staatsoper und informierten sich über die Vorbereitungen zum Ring der Nibelungen auf der Bühne, in den Kabinen der Schauspieler und in der Schneiderei. Ein witziger Aspekt war die Tatsache, dass die Betreuerin der pädagogischen Abteilung selbst vor einigen Jahren den Schüleraustausch mit Rumburk mitgemacht hatte.Am Mittwoch fuhren die Teilnehmer per Bus nach München, um sich dort im Haus des Deutschen Ostens mit Professor Andreas Otto Weber über die Dimension der deutsch-tschechischen Vergangenheit außerhalb der NS-Zeit zu informieren. Der Nachmittag war der Besichtigung einiger Sehenswürdigkeiten gewidmet.Den Donnerstag nutzten die Schüler zu Ausflügen in die Umgebung. Der Freitag begann mit einer eigentlich ungeplanten Begegnung mit zwei Zeitzeugen der jüngeren deutsch-tschechischen Vergangenheit. Zwei noch in Rumburk geborene Bürger unterhielten sich in einer lebhaften Runde mit deutschen und tschechischen Schülern über ihre Erlebnisse nach Kriegsende. So gewannen diese Eindrücke einer lebendigen Verbindung zwischen ihrem Geburtsort und ihrem Wohnort. Sehr zufrieden zeigten sich die Begleitlehrer auf deutscher und tschechischer Seite mit der Gruppe. Beide Seiten blicken gespannt auf die nächste Runde des Austausches im Jahr 2019. Dann wird das 25-jährige Bestehen dieser Begegnung gefeiert.