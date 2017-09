Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.09.2017

Rudi Sperber aus Niederricht feierte seinen 75. Geburtstag. Neben der Arbeit in der Maxhütte bewirtschaftete er mit seiner Frau Lisbeth den Bauernhof. Bis heute versorgt der Jubilar täglich die Mastbullen und Schafe am Hof, oder er legt im Wald Hand an. Geselligkeit sucht er am Musikantenstammtisch in Lockenricht und beim Schützenverein Bruderbund Niederricht-Fromberg, dem der Rudi fast 60 Jahre die Treue hält. Schützenmeister Werner Grünthaler, Manfred Pirner und Hans Sperber gratulierten dem früheren Fahnenträger mit einem Geschenkkorb. Bild: ker