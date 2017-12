Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

12.12.2017

12.12.2017

Zwölf Schulweghelfer sorgen täglich bei Wind und Wetter, Dunkelheit und Kälte an drei gefährlichen Stellen dafür, dass die Kinder morgens wohlbehalten zur Pestalozzischule kommen. Über ihre Erlebnisse auf den Straßen tauschen sie sich jährlich aus. Der Kreis ist allerdings geschrumpft.

Freiwillige vor! Wer bereit ist, die Aufgaben eines Schulweghelfers an einem oder zwei Tagen wöchentlich morgens von 7.30 bis 7.55 Uhr zu übernehmen, meldet sich im Sekretariat der Pestalozzischule unter 09661/45 24. (wbe)

Rektorin Gunda Köstler, Polizeioberkommissar Uwe Aulinger und Rosalia Wendl, die Leiterin des Ordnungsamts der Stadt, sowie die neue Vorsitzende des Elternbeirats, Elena Feix, dankten den Schulweghelfern für ihren Einsatz. Dessen Koordination hat Feix von ihrer Vorgängerin Simone Roßmann übernommen. Sie bedauerte, dass für die vier ausgeschiedenen Helfer bis jetzt kein Ersatz gefunden werden konnte.An den Übergängen bei der Hofgartenapotheke, in der Weiherstraße sowie an der Meisterkreuzung stehen die Freiwilligen bereit. Es sei auch ihr Verdienst, dass es im vergangenen Jahr keinen Schulweghelferunfall gegeben habe, bestätigte Uwe Aulinger, der bei der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg für die Verkehrserziehung zuständig ist. Es sei schade, dass sich immer weniger Leute finden, die den Dienst eines Schulweghelfers übernehmen wollen. Einige leisten ihn schon seit rund zehn Jahren, fügte er anerkennend hinzu.Rosalia Wendl erinnerte an die Aktion Kilometerkönig, bei der ein Monat lang die zu Fuß zurückgelegten Kilometer auf dem Schulweg notiert, zusammengezählt und prämiert werden. Sie bedankte sich mit einem Geschenk bei den Schulweghelfern und überreichte Urkunden der Verkehrswacht für die Ausscheidenden.Eine Diskussion zeigte Probleme mit Eltern auf, die ihre Kinder im Auto zur Schule bringen. Viele stoppen im absoluten Halteverbot, direkt vor der Schultür. Dadurch beeinträchtigen sie die Sicht für andere Schüler, behindern den Verkehrsfluss und verursachen brenzlige Situationen.Schulleitung, Polizei und Schulweghelfer bitten dringend, Kinder anderswo aussteigen zu lassen, zum Beispiel an den Parkplätzen in der Egerlandstraße, beim Markgrafen-Getränkemarkt in der Rosenberger Straße, in der Nähe des St.-Anna-Kindergartens in der Nelkenstraße oder an der Ecke Bahnhofstraße/Rumburgstraße. Das bedeutet nur kleine Fußwege. Außerdem wäre es sehr sinnvoll, jetzt in der dunklen Jahreszeit Warnwesten zu tragen.