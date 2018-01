Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.01.2018

1397

0 20.01.20181397

Die winterlichen Straßenverhältnisse fordern ihren Tribut: Auf der Bundesstraße 85 in der Nähe von Sulzbach-Rosenberg sind am Samstagvormittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine schwer und zwei leicht verletzte Personen sind zu beklagen sowie ein Schaden von rund 50 000 Euro.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr auf der Bundesstraße 85 bei der Abzweigung nach Grund. Der 43 Jahre alte Fahrer eines VW Tiguan aus Amberg fuhr auf der B 85 in Fahrtrichtung Sulzbach-Rosenberg, als ein vorausfahrender Pkw nach links Richtung Grund abbiegen wollte. Der VW-Fahrer bremste ab, geriet auf der vereisten Fahrbahn ins Rutschen und lenkte auf die Gegenfahrbahn, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dort kam allerdings ein Opel Astra entgegen, am Steuer eine 50-jährige Frau aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach, auf dem Beifahrersitz ihr 52-jähriger Ehemann. Beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander.Feuerwehr und Rettungsdienst mühten sich fast eine halbe Stunde, um die schwer verletzte Frau aus ihrem Fahrzeug zu befreien, ihre Ehemann und der Fahrer des Tiguan wurden leicht verletzt. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf gut 50 000 Euro, da es sich beim Opel Astra um einen erst vor zwei Tagen zugelassenes Neufahrzeug handelte. Die Feuerwehren Sulzbach-Rosenberg und Rosenberg leiteten den Verkehr um und reinigten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Für eine knappe Stunde war die Bundesstraße gesperrt, dann wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.