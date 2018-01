Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.01.2018

72

0 15.01.201872

Ein Kaufhausdetektiv erwischt in Sulzbach-Rosenberg drei Jungs beim Klauen: "Die Ladendiebe in der Herzogstadt werden offensichtlich immer jünger", sagt Polizeihauptkommissar Peter Krämer. Erst acht und zehn Jahre sind die Täter sind alt.

Wie die Polizei heute berichtet, wurden am Freitag, 12. Januar, gegen 16.15 Uhr drei Buben im Alter von acht und zweimal zehn Jahren in einem Drogeriemarkt in der Altstadt ertappt, als sie Gegenstände im Gesamtwert von 110 Euro stahlen.Das Trio verließ zunächst das Gebäude, als aber der Alarm anschlug, liefen sie ins Geschäft zurück. Die Kinder versuchten dann, ihre Beute in der Getränkeabteilung zu verstecken. Dies wurde jedoch vom Kaufhausdetektiv beobachtet, der die drei in sein Büro brachte und die Polizei verständigte.Bei der Sichtung der Beute stellte sich heraus, dass sie Spielwaren, Stifte, Lautsprecher, Kabel dafür und Batterien gestohlen hatten. Die Gegenstände blieben im Geschäft. Die strafunmündigen Jungen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Mitteilung an das Jugendamt werde durch die Polizei gefertigt.