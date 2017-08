Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.08.2017

Sie schauen nicht weg, sondern sehen hin: Seit August 1997 gehen Sicherheitswachtler in Sulzbach-Rosenberg auf Streife. Werktags, am Wochenende, wenn andere die Füße hochlegen und sich amüsieren. Sie vermitteln den Bürgern ein Gefühl der Sicherheit. Grund genug, ihnen zu danken.

Das übernahmen der Chef der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, Michael Kernebeck, und sein Stellvertreter Peter Krämer zusammen mit Bürgermeister Michael Göth. Einige aus der achtköpfigen Truppe sind seit 20 Jahren dabei. Für diesen ehrenamtlichen Einsatz bekamen Cornelia Fenzel, Karin Preißl und Diana Shofner Urkunden des Innenministers Joachim Herrmann. Gleichzeitig galt es, den 20. Geburtstag der Sicherheitswacht in der Stadt zu würdigen. Bürgermeister Michael Göth war dabei, als der Stadtrat 1997 Ja sagte zu dieser in Bayern damals neuen Einrichtung.Sulzbach-Rosenberg gehörte zu den Vorreitern; inzwischen gibt es die Sicherheitswacht in mehr als 100 Städten und Gemeinden. Dass die Sicherheitswacht bestimmte Gebiete innerhalb des Stadtgebietes regelmäßig überprüfe, so Göth, sei für die Bürger beruhigend. Auch die kurzen Wege zwischen Ordnungsamt der Stadt und Polizei trügen dazu bei.Erster Polizeihauptkommissar Kernebeck beleuchtete die Anfänge der Sicherheitswacht mit einem Modellversuch im Jahr 1994. Drei Jahre später habe Sulzbach-Rosenberg mit der theoretischen und praktischen Ausbildung freiwilliger Mitarbeiter begonnen. "Seit dieser Zeit", so der Polizeichef, "engagieren sich verantwortungsvolle Bürger freiwillig und im Ehrenamt um die Sicherheitsbelange im Stadtgebiet." Drei Angehörige der ersten Stunde seien seit zwanzig Jahren dabei, alle anderen immerhin auch seit 14 Jahren.In der Regel, so Kernebeck, seien die Sicherheitswachtler unterwegs an möglicherweise neuralgischen Punkten im Stadtgebiet, zum Beispiel im Stadtpark. Sein Stellvertreter Krämer bestätigte: "Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Sicherheitswacht hat sich bestens bewährt." Die Sicherheitslage in der Stadt sei heute besser als in früheren Jahren. Gerade beim Altstadtfest sei die Präsenz der Sicherheitswacht von den Bürgern registriert worden, habe ein positives Gefühl vermittelt.