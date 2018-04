Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

12.04.2018

Der Senior versprach sich eine billige Zwischenmahlzeit, aber sie kommt ihn jetzt teuer zu stehen.

Am Mittwoch beobachtete eine Ladendetektivin einen älteren Herren in einem Einkaufsmarkt in der Rosenberger Straße, wie er eine Tafel Schokolade aus dem Regal nahm, die Verpackung entfernte und die gesamte Tafel weißer Schokolade vor den Augen der Überwachungskamera genüsslich verspeiste. Die Verpackung entsorgte er und dachte überhaupt nicht daran, die Schokolade an der Kasse zu bezahlen.Als der 85-Jährige von der Detektivin angesprochen wurde, gab er sich abweisend und unwirsch. Er stritt ab, genascht zu haben. Die Polizei stellte seine Personalien fest und sicherte die Videoaufzeichnung. Den Senior erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. Bleibt der Wert der "Beute" festzuhalten: sage und schreibe 59 Cent.