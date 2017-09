Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.09.2017

6

0 25.09.2017

"Älter werden - mitmachen - fit bleiben!" Sie ist sehr gut in Form, die ältere Generation unserer Stadt. Dazu tragen auch die mannigfaltigen Angebote der Senioren-Aktionswoche bei. Die Veranstaltungsreihe läuft seit dem Wochenende. Ziel ist, die Senioren zu motivieren, damit sie sich einbringen, mitmischen, sich beteiligen und aktiv bleiben. Ihr Potenzial wird nämlich noch gebraucht.

Weiter einbringen

Maximale Resonanz

Zugpferd Dieter Radl

Fit im Auto Mitte Oktober findet in Zusammenarbeit von Seniorenbeirat und Verkehrswacht ein Training "Fit im Auto" statt. Hierbei werden Senioren theoretisch und praktisch am Dultplatz, auf den neuesten Stand beim Autofahren gebracht.



Zielgruppe sind Senioren ab 65 Jahren. Sie erhalten theoretische Auffrischung in einem Schulungsraum und befahren dann mit einem Fahrlehrer im Fahrschulauto (Schaltgetriebe oder Automatik). Strecken oder Verkehrssituationen richten sich nach den Wünschen der Teilnehmer. Jedes Gruppenmitglied kann rund 15 Minuten fahren, kann aber auch mit dem eigenen Auto auf dem Dultplatz Übungen zu machen und das eigene Auto und technische Neuerungen kennenlernen.



Termin ist Mittwoch, 18. Oktober, voraussichtlich zwischen 10 und 15 Uhr. Eigenanteil 20 Euro, Anmeldeschluss 4. Oktober bei Andreas Knopp. Weitere Infos bei der Verkehrswacht, Rosalia Wendl, 09661510-125. (thl)

Die Sparkasse bot den geeigneten Rahmen für die Eröffnung, und die Vorsitzende des Seniorenbeirates, Brigitte Riederer, dankte dem Bläserquartett der Bergknappenkapelle Sulzbach-Rosenberg für die feierliche musikalische Umrahmung. "Die Unterstützung durch die Stadt zeigt, dass sie unsere Arbeit schätzt." Der Seniorenbeirat biete ein interessantes, unterhaltsames Programm mit aktuellen Themen.Bürgermeister Michael Göth unterstrich das: "Dem Seniorenbeirat ist es dank der Organisatoren zum 24. Mal gelungen, ein gutes Programm über die ganze Woche zusammenzustellen." Wer Spaß am Leben empfinde und an der Senioren-Aktionswoche teilnehme, stehe mit beiden Beinen im Leben. Das gelte besonders für viele, die in den sogenannten Ruhestand treten. "Das sind Frauen und Männer mit großer Berufserfahrung, guter Gesundheit und enormem Tatendrang. Ich kann Sie nur ermuntern dass Sie dieses Potenzial weiter in die Gesellschaft einbringen!"Landrat Richard Reisinger freute sich, dass an zwei Veranstaltungen auch der Landkreis beteiligt sei. "Bei Betrachtung der thematischen Vielfalt des Gesamtangebotes für Senioren darf man behaupten, dass dieser Lebensabschnitt, einer der spannendsten sein kann!" Akteuren und Organisatoren dankte er für die logistischen Mühen der Vorbereitung, wünschte maximale Resonanz und viele Senioren die später bekunden: "Schöi wor's, nächt's Johr kumma wieda!" Andreas Knopp, der Seniorenbeauftragte der Stadt, dankte zum Auftakt der Aktionswoche allen Helfern und Mitwirkenden und den Mitgliedern des Seniorenbeirates sowie dem Team der Sparkasse Amberg-Sulzbach für die geleistete Arbeit und die Gastfreundlichkeit. Knopp wies schon auf die Abschlussveranstaltung am Samstag um 14 Uhr im Kettelerhaus hin: "Wir haben wieder einen bunten Nachmittag mit der Schlossberg-Musi, Tombola und vielen anderen Attraktionen geplant."Vergnügen bereitete anschließend Dieter Radl den Senioren mit seiner Mundartlesung. Der Dichter hat sich zur Aufgabe gemacht, den den Sulzbacher/Oberpfälzer Dialekt zu erhalten, zu beleben und zu verbreiten. Der pensionierte Pädagoge verstand es perfekt, die Zuhörer an seinen eigenen Jugenderinnerungen teilhaben zu lassen.Viele der Senioren kannten ja noch die Gewohnheiten der damaligen Stadt-Originale, die er in seinen Gedichten zu Gehör brachte. Sie amüsierten sich köstlich, als Dieter Radl im kernigsten Dialekt humorvolle lebensnahe Situationen in Reimform schilderte.