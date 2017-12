Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

12.12.2017

12.12.2017

Nicht nur mit seinen Informationsveranstaltungen, sondern auch mit Vorschlägen an den Stadtrat und die Stadtverwaltung war der Seniorenbeirat 2017 erfolgreich, betonte die Vorsitzende Brigitte Riederer bei der Jahreshauptversammlung im Rathaussaal. Als neue Delegierte gehört Betti Kerler vom evangelischen Seniorenkreis Sulzbach dem Gremium an.

Mitarbeit möglich Die Tür des Seniorenbeirats steht jederzeit offen für Vereine und andere Organisationen, die bis jetzt noch keine Delegierten gemeldet haben. Fragen zur Mitarbeit dort beantwortet der städtische Seniorenbeauftragte Andreas Knopp, 09661/51 01 35. (bt)

Von einer beeindruckenden Kontinuität der Arbeit des städtischen Seniorenbeirat sprach Bürgermeister Michael Göth. Er bezog das nicht nur auf die Seniorenaktionswoche, die 2018 zum 25. Mal stattfindet, sondern auch auf andere Angebote das Jahr über. Anregungen an die Stadt und den Stadtrat würden soweit wie möglich auch verwirklicht.Stichpunktartig erinnerte der städtische Seniorenbeauftragte Andreas Knopp an einige Höhepunkte. Er erwähnte die Seniorenfahrt mit Stationen in Kauerhof, am geplanten Neubaugebiet in Kempfenhof, Siebeneichen, im Industriepark Ost bei der Firma Stahlgruber, an der Turnhalle der Jahnschule, am Waldbad und in der Ökumenischen Sozialstation. In Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht bot der Seniorenbeirat am dem Dultplatz ein Fahrsicherheitstraining an. Die Veranstaltungen der Seniorenaktionswoche im September lockten auch Besucher aus den Umlandgemeinden an, insgesamt einige Hundert Senioren. "Die Vorbereitungen für das 25-jährige Jubiläum der Seniorenaktionswoche vom 22. bis 29. September 2018 läuft bereits", kündigte Knopp an. Eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen im Interesse von älteren und behinderten Menschen seien auf dem kleinen Dienstweg umgesetzt worden, sagte der Seniorenbeauftragte, verbunden mit einem Dank an die Verantwortlichen bei der Stadt.Den Abschluss der Jahreshauptversammlung bildete die Diskussion, in der die Senioren eine Reihe von kleineren baulichen Verbesserungen im Stadtgebiet anregten. Ebenfalls wurde die Räumung von Schnee auf dem Luitpoldplatz während der Öffnungstage des Weihnachtsmarkts angesprochen, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.