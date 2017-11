Sicherungsmaßnahmen an der Linden-Allee

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.11.2017

23

0 17.11.201723

Damit sich nichts mehr bewegen kann, wird jetzt gegengesteuert: Im Bereich der ehemaligen Wallanlagen an der Allee ist auf den steilen Hangflächen die obere Bodenschicht teilweise abgerutscht. Die Ursache dafür fanden Experten auch in einer verstärkten Erosion an der Böschungskante.

Nun soll die Stabilität der betroffenen Hangbereiche - hier befindet sich eine Lindenreihe, die als geschützter Landschaftsbestandteil eingetragen ist - verbessert werden. Insgesamt weist die Böschung eine Höhe von rund 6,50 Meter auf. Der Sanierungsbereich hat eine Länge von ungefähr 32 Meter. Die Hangschulter verbreiterte die Firma Lobinger mit Schüttgut, um weiterer Erosion vorzubeugen. Die Anschüttung wurde vorne mit Drahtgittern stabilisiert. Ausspülungen des eingebrachten Materials werden künftig durch Erosionsmatten verhindert. Zur Maßnahme, die das Ingenieurbüro Spang aus Nürnberg fachlich begleitet, gehört auch eine sogenannte Anspritzbegrünung der Gitterkonstruktion am Hang. Das Projekt kostet rund 20 000 Euro.