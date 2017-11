Sonntag Begehung am Schönweiher/Forsthof

01.11.2017

In letzter Zeit haben die Aktivitäten am Schönweiher/Forsthof bei Sulzbach-Rosenberg zugenommen - (die SRZ berichtete). Im Rahmen einer Gewässerbegehung mit dem Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach und dem Fischereiverein Amberg werden diese nun am Sonntag, 5. November, um 9.30 Uhr erläutert.

Dabei werden Fragen zur Entstehung, Bedeutung und Betreuung des Gewässers, das naturschutzfachlich von bayernweiter Bedeutung ist, beantwortet. Dies wird der Geschäftsführer des Verbandes, Richard Lehmeier, übernehmen.Über die Flora (insbesondere den Schachtelhalm) und Fauna (unter anderem die interessante Symbiose von Teichmuschel und Bitterling) berichtet Gewässerbetreuer Hans-Hermann Lier. Auch wird der Geschichte des "Hungersteins" und der Frage "Weiher oder Teich" nachgegangen.Der Vorsitzende des Fischereivereins Amberg, Tim Jüntgen, erklärt, warum sich Fischereivereine auch um kleinere Gewässer kümmern. Interessierte sind zu der Begehung des Schönweihers eingeladen - dabei ist allerdings das Tragen von Gummistiefeln angebracht. Die Veranstaltung ist kostenlos, es ist keine Anmeldung notwendig.