Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.08.2017

16

0 04.08.201716

Legendäre Konzerte in der Hängematte, unabhängig, laut und ohne Schema - Punkrock aus der Herzogstadt eben. Ein Platten-Projekt versammelte im letzten Jahr 29 lokale Bands aus 26 Jahren auf einer guten, alten Vinyl-Scheibe. Jede Formation durfte sich jeweils mit einer Originalaufnahme auf der Doppel-LP mit dem Titel "No Need For A Herzog" verewigen.

Richtige Stelle

Später brachte das Team um "Kurator" Wolfgang Herbst - beteiligt waren rund 40 Aktive und 150 weitere Teilnehmer - das Werk vielfach unters Volk, auch die Bands konnten per Vorbestellung ihre festen Kontingente ordern. Das ganze Unternehmen zeigte, dass der Punk auch in unserer Region weiterhin gewaltig abgeht. Insider sprechen bereits jetzt von einem Kult-Projekt.Was aber die Protagonisten am meisten freut, ist die Tatsache, dass sie mit ihrer musikalischen Zeitreise von 1990 bis 2016 auch noch Gutes tun können. Vom Reinerlös blieben 2500 Euro übrig, mit denen nun die Migrationsberatung und die Soziale Beratung für Asylsuchende der Diakonie unterstützt werden. Und da war die Überraschung und die Freude natürlich riesengroß.Gertrud Strauß und Angelika Brandt dankten der Punkband-Abordnung für die großzügige Spende, die mit Sicherheit an der richtigen Stelle gelandet sei. Bei ihrem breitgefächerten Aufgabenfeld fehle das Geld an allen Ecken und Enden. Überzeugend schilderten sie die Sorgen und Nöte der Migranten und Asylsuchenden, zeigten auf, wo finanzielle Mittel gebraucht werden, und gaben sich verwundert über manche gesetzliche Vorgabe."Spendengelder brauchen wir unter anderem für Brillen-Zuschüsse oder Fahrten der Asylbewerber nach Regensburg oder Amberg, wo sie bestimmte Ämter aufsuchen müssen. Außerdem gibt es oft finanzielle Engpässe beim Übergang zur Anerkennung durch die Bearbeitungszeiten im Jobcenter, wo noch kein Geld überwiesen wird", berichtete Gertrud Strauß.Die Diakonie hilft auch bei der Suche nach Kindergärten oder Rechtsanwälten, gibt Ratschläge bei Fragen zur Gesundheit, persönlichen Problemen oder in Alltagsfragen. Ganz aktuell werden für Flüchtlingskinder Schultaschen oder Schulrucksäcke mit Inhalt benötigt.