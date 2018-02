Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

01.02.2018

13

0 01.02.201813

Öffentliches Engagement ist der Sparkasse Amberg-Sulzbach alljährlich eine Spendenausschüttung für die Bereiche Kunst, Kultur, Sport, Umwelt, Bildung und Soziales wert. Deshalb rief das Kreditinstitut am Mittwoch die Vertreter von 41 Vereinen, Verbänden und gemeinnützigen Organisationen in die Schalterhalle nach Sulzbach-Rosenberg, um die Schecks als Anerkennung zu überreichen.

Sparkassenvorstandsmitglied Werner Dürgner lobte das große ehrenamtliche Engagement und erläuterte, dass die Spendenausschüttung aus dem Reinertrag des PS-Sparens resultiere. Er erinnerte auch an die große Weihnachtsspendenaktion, bei der 25 500 Euro an die Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder und an das Kinderpalliativteam Ostbayern ausgeschüttet wurden."Es ist uns auch ein Anliegen, die Menschen vor Ort zum Beispiel mit Aktionen wie ,Kostenloser Eintritt ins Bergbaumuseum Theuern' oder ,Vergünstigte Karten für die Burgfestspiele in Vilseck' zu unterstützen." Wichtig sei für Dürgner aber zudem, dass die Sparkasse in der Region über direkte Kontakte mit Menschen erlebt werde und es entsprechendes Feedback gebe.Nach lobenden Worten für die verschiedenen Projekte der einzelnen Vertreter folgte die Übergabe der Schecks durch Marktbereichsleiter Hermann Deichler und Filialleiterin Jutta Promm. In den Genuss der 33 500 Euro kamen:SportSV Schwarz-Gelb Kauerhof; Judo- und Karateclub Kümmersbruck; SV Raigering; SC Germania Amberg; DJK-Sportbund Amberg Volleyball; Eisenbahner-Sportverein Amberg; SV Inter Bergsteig; FSV Gärbershof; TC Amberg am Schanzl; ERSC Amberg; Förderverein Volleyball Herren des VC Amberg; Kneippverein Amberg; Schachclub Sulzbach-Rosenberg; TV Sulzbach, Abteilung Schwimmen; SV Loderhof/Sulzbach; Schützengau Sulzbach-Rosenberg; Judoverein Sulzbach-Rosenberg; Handballclub; TSV Kümmersbruck; FC Großalbershof; Schützengesellschaft I und Tell; ESV Amberg und TSV Königstein.SozialesVerein der Freunde und Förderer HCA-Gymnasium; Förderverein St.-Anna-Krankenhaus; Lebenshilfe Amberg-Sulzbach; Tierschutzverein Amberg/Landkreis; Förderzentrum SFZ Sulzbach-Rosenberg; Förderkreis Willmannschule - SFZ; Förderverein Walter-Höllerer-Realschule.KulturKnappschaftskapelle Amberg-Sulzbach Stadtwache Amberg 1995; FG Knappnesia; FG Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck; Erstes Bayerisches Schulmuseum; Nordbayerischer Musikbund Bezirk Oberpfalz - Kreisverband AS; Amberger Kaolinbahn; Städtische Sing- und Musikschule Sulzbach-Rosenberg.Umwelt- und NaturschutzImker-Kreisverband Sulzbach-Rosenberg; Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach.