Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.09.2017

13

0 29.09.201713

240 Schüler an elf Schulen in der Stadt Amberg und im Landkreis haben ab sofort ein waches Auge auf die Börse. Zehn Wochen lang haben sie Zeit, 50 000 Euro zu vermehren.

Nullzinspolitik, Strafzins, Zinsarmut: Diese Schlagworte hat jeder schon gehört, meint Kathrin Schmidt von der Marketing-Abteilung der Sparkasse Amberg-Sulzbach. "Als Alternative wird der Aktienmarkt zunehmend in ein freundlicheres Licht gerückt. Geld an der Börse anzulegen, wird immer mehr zu einem Thema", erläuterte sie an der Walter-Höllerer-Realschule bei der Auftakt-Veranstaltung zur 35. Runde des Planspiels Börse.Dieser Wettbewerb erstreckt sich über zehn Wochen. Ausgestattet mit einem fiktiven Grundkapital, agieren Schüler an den Handelsplätzen und testen Anlagestrategien. Es gewinnen die Teams, die durch den Kauf und Verkauf von konventionellen und nachhaltigen Aktien den größten Wertzuwachs in ihrem virtuellen Depot erzielen. Im Schülerspiel startet jedes Team mit 50 000 Euro. Der erwünschte Effekt nach den Worten von Schmidt: "Mit dem Planspiel Börse wollen wir euch auf spielerische Art und Weise vermitteln, wie die Börse funktioniert."Die Sparkasse will laut einer Pressemitteilung dazu beitragen, Jugendlichen ein tieferes Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften und Geldanlage zu vermitteln. Das Börsenspiel ermuntere dazu, sich aktiv mit den Kapitalmärkten und dem Geschehen in der Wirtschaft auseinanderzusetzen. Soziales Engagement und ökologisches Handeln würden auch in der Wirtschaft immer wichtiger. Nachhaltige Anlagestrategien stünden deshalb mit einer eigenen Kategorie der Nachhaltigkeitsbewertung im Fokus.In diesem Jahr wurde die Planspiel-Börse-App komplett überarbeitet und steht zum Start allen Teilnehmern zur Verfügung. Es spekulieren 240 Schüler aus elf Schulen im Geschäftsgebiet der Sparkasse Amberg-Sulzbach. Die bundesweit besten Teams gewinnen Reisen und einen Aktionstag für ihre Schule. Zudem lobt die Sparkasse Geldpreise auf lokaler Ebene aus und spendiert eine Gewinnerparty im Café Beanery.