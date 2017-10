Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.10.2017

4

0 20.10.2017

Beim Stammtisch der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus im Altstadtcafé war als Referent der Berufsbetreuer Philipp Rösel zu Gast. Rösel ist Sozialpädagoge und arbeitet seit 2011 selbstständig als rechtlicher Betreuer im Raum Amberg-Sulzbach. Sein Vortrag befasste sich mit unterschiedlichen Aspekten.

Neue Vermögensgrenze

Keine Dauerlösung

Es wurde unter anderem erläutert, wer einen Betreuer vom Gericht bereitgestellt bekommen kann und welche Verfahrensschritte hier zu beachten sind. Rösel ging auch auf die Unterschiede zwischen Ehrenamt und berufsmäßiger Betreuung ein.Hier versuchte er etwas Licht in das komplizierte System der Pauschalvergütung bei Berufsbetreuern zu bringen und vor allem zu erläutern, wer seinen Betreuer selbst bezahlen muss. Denn hier gelte seit April 2017 eine neue Schonvermögensgrenze von 5000 Euro (vorher 2600 Euro).Doch auch auf die Qualifikationsanforderungen für berufliche Betreuer ging der Referent ein. Für Rösel bedarf es hier endlich einer Reform des Betreuungsrechts.Denn theoretisch könne jeder betreuen - klare Anforderungen an die Ausbildung für die Arbeit eines Berufsbetreuers habe der Gesetzgeber bis heute nicht formuliert. Diese Auswahl werde an die Praxis in Person der örtlichen Betreuungsämter abgewälzt, was jedoch eigentlich keine Dauerlösung sein kann. Außerdem bedürfe es einer Anpassung der Vergütungssätze. Zu wenig Zeit pro Klient und zu geringe Vergütung, das seien die derzeit großen Probleme im Betreuungsrecht. Hier sei der Gesetzgeber gefordert, endlich nachzubessern, zum Wohle der Menschen, die auf die Hilfe durch ihren Betreuer angewiesen seien.Zum Schluss stellte sich Philipp Rösel den Fragen der anwesenden Stammtischgäste. Hier stellte sich heraus, das vor allem die Frage, was, wenn man den Betreuer selbst bezahlen muss, von besonderem Interesse war.