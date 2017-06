Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

(phl) Die Stadtratsfraktion der SPD traf sich mit Thomas Roidl und Markus Gildner zu einem Ortstermin im ehemaligen Kaufhaus Storg. Einer Führung durch das Gebäude folgte auch eine Besichtigung des Daches. Roidl und Gildner erläuterten das Konzept hinter der Umgestaltung. Besonders beeindruckte der atemberaubende Ausblick vom Dach, zukünftig wohl eine wahrlich exklusive Wohnlage.

Der Storg könnte sich vom hässlichen Entlein zum Schwan verwandeln. Angefangen hatte man mit dem Inneren, Etage für Etage. Hier ist die Arbeit schon in vollem Gang. Dadurch konnte man sich auch von der grundsoliden Bausubstanz überzeugen. Der Storg sei alles andere als baufällig. Die Umgestaltung könne man sich wie bei einem Regal vorstellen. "Alles kommt raus, bis nur noch das stabile Grund-Skelett des Gebäudes steht. Dann bauen wir wie bei einem Regal neue Elemente ein, gestalten um und setzen oben noch ein Stockwerk drauf", so Roidl.Die Nutzung soll vielfältig werden. Im unteren Bereich ist Gastronomie vorgesehen. Interessenten habe man schon dafür. Praxisräume für Ärzte und Gewerbeflächen seien in den anderen Etagen vorgesehen. In den oberen Stockwerken werden Wohnungen entstehen.Das Highlight dürfte die Penthouse-Etage werden, die einen atemberaubenden Blick auf die gesamte Stadt bieten wird. Auch hier habe man schon munteres Interesse von mehreren potenziellen Käufern. Der richtige Baubeginn ist für Anfang 2018 geplant. Man werde sich von oben herab vorarbeiten, angefangen also bei den Wohnungen. Die SPD zeigte sich tief beeindruckt. Das Konzept klinge insgesamt sehr durchdacht. Man darf also gespannt sein, wie sich einer der sogenannten Schandflecke von Sulzbach-Rosenberg verwandeln wird.