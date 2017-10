Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

01.10.2017

19

Größere Summen sind bis jetzt schon vom Stadtrat für die Krötensee-Mittelschule beschlossen worden. Fast vierzig Jahre nach Gründung der Einrichtung, in denen Stück für Stück Sanierungen liefen, sind aber jetzt auch größere Maßnahmen nötig. Die SPD-Stadtratsfraktion sah sich deswegen vor Ort um.

Millionen Euro investiert

Mensa bewährt sich

Beeindruckt zeigte sich die SPD-Fraktion mit Bürgermeister Michael Göth an der Spitze, von den Ausführungen des Rektors der Krötensee-Mittelschule, Peter Danninger, und des Hausmeisters Markus Schwärzer. Bei einem Rundgang wurden die Gäste über den baulichen Zustand informiert und Verbesserungswünsche mit auf den Weg gegeben.Es sei positiv, dass sie sich über das Innenleben des Herzstücks der Schule informierten, brachte der Schulleiter bei der Begrüßung der Gäste zum Ausdruck. Dies sei auch deshalb von großer Bedeutung, da Aula und Dreifachturnhalle nicht nur schulisch, sondern auch von außen für sportliche und gesellschaftliche Veranstaltungen genutzt würden. Die Schule sei mit verschiedenen Anliegen bei der Stadt immer auf ein offenes Ohr gestoßen, dankte der Schulleiter.Nach der Devise, dass Bildung ganz oben stehen sollte, habe die Stadt in die Volks- und Hauptschulen in der Vergangenheit Millionen Euro investiert, erläuterte Bürgermeister Michael Göth. Dazu gehöre der Neubau einer Turnhalle in der Jahnschule, bei der ebenfalls die Sanierung des Pausenhofes geplant sei."Wenn in den nächsten Jahren diese Maßnahmen abgeschlossen sind, sollten größere Investitionen in der Krötensee-Mittelschule angepackt werden." Nach der im August abgeschlossenen Reinigung der Dreifachturnhalle, könne diese wieder in Betrieb genommen werden. Positiv wirke sich die Zusammenarbeit mit Hans Falk vom Bauamt und dem Hausmeister der Schule, Markus Schwärzer, aus. Mit der Folge, dass kleinere Maßnahmen ohne größeren bürokratischen Aufwand gemacht werden konnten, resümierte Göth.Beim Bemühen, Energie einzusparen, stoße man aufgrund der baulichen Gegebenheiten oft an Grenzen. Trotzdem werde versucht, den Energie- und Stromverbrauch, beispielsweise mit Sparlampen, zurückzufahren, versicherte Peter Danninger."Den Gang zum Einkaufscenter vermeiden" sei ein Ziel der Einrichtung der Mensa in ehemaligen Kellerräumen vor einigen Jahren gewesen. Auch habe es sich bewährt, dass Schüler und Lehrer beim gemeinsamen Essen, neben dem Unterricht, ins Gespräch kommen. Denn Lehrkräfte sollten nicht nur aufpassen, sondern auch als Gesprächspartner dienen, so Danninger.