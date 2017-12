Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.12.2017

Durchwegs erfreuliche Ergebnisse verkündete Vorsitzender Achim Kraus bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Pestalozzi-Grundschule Vorsitzender Achim Kraus. Rektorin Gunda Köstler und die Elternbeiratsvorsitzende Elena Feix sowie deren Stellvertreter Sebastian Kallmeier hörten es wie die Mitglieder mit Freude.

Kraus gab einen Überblick über die Ereignisse des vergangenen Jahres. So unterstützte der Förderverein die Faschingsfeier der Schüler und vermittelte eine Spende der Sparkasse an die Fußballarbeitsgemeinschaft, so dass diese mit neuen Trikots ausgestattet werden konnte. Über eine Spendenaktion bei den Eltern wurde der Kauf neuer Fahrräder für den Verkehrsunterricht finanziert. Es blieb auch noch Spielraum für weitere schulische Projekte.Eine Mitarbeiter-Spendenaktion der Sparkasse ermöglichte dann, die Bibliothek mit neuen Büchern zu erweitern. Außerdem finanzierten der Förderverein und die Stadt die Betreuerin der Schulbibliothek, um diese ganzjährig funktionsfähig zu erhalten. Rektorin Gunda Köstler dankte dem Verein für die wertvolle Unterstützung der Pestalozzischule.