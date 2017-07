Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.07.2017

25

0 07.07.201725

Für eine Behinderung des Verkehrsflusses sorgt seit Montag eine halbseitige Sperrung der B 14/Rosenberger Straße im Bereich der Kurve am sogenannten Bierhalsberg. Als zuständige Verkehrsbehörde hat das Landratsamt diese Maßnahme angeordnet.

Gegenwärtig werden Autofahrer, die aus Richtung Rosenberg kommen, im Vorfeld mit Hinweisschildern auf die neue Situation aufmerksam gemacht. Bei Nichtbeachtung ist für diese Verkehrsteilnehmer etwa in Höhe der Abzweigung zur Weiherstraße Endstation. Ein durchgängiges Befahren ist nur aus Richtung Altstadt möglich, ebenso die Einfahrt zum Liliencenter. Dieser Zustand, der vielfach Umfahrungen nötig macht, wird voraussichtlich bis Freitag, 11. August, andauern. Grund für diese geänderte Verkehrsführung ist die Erweiterung des Fernwärmenetzes des Danpower-Bio-Heizkraftwerks. Die neue Leitung wird zunächst vom Friedhof her auf dem Gehweg am Liliencenter verlaufen. Die Querung erfolgt in Höhe des ersten Bauvereinshauses. Dann geht es weiter zur Oberen Gartenstraße, wo das LCC und der Kreis-Bauhof angeschlossen werden sollen.