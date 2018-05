Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.05.2018

2

0 14.05.2018

Mit dem aktuellen Mitgliederstand eröffnete der Vorsitzende Herbert Pickel die Jahreshauptversammlung des Sportvereins Schwarz-Gelb Kauerhof im Gasthaus Zum Wulfen. "Wir kratzen an der 700er-Marke", sagte er. 696 SVKler sind es derzeit, verteilt auf die Abteilungen Fußball (343), Damengymnastik (119), Mutter-Kind-Turnen (56) sowie Rhythmische Sportgymnastik (23).

Heuer wieder Schafkopf

1100 Euro für Basti

Kein A-Jugendlicher

Walking bis Hochrad

Pickel dankte vorab allen Helfern für ihre Einsätze beim Altstadtfest, bei der Bergbierprobe und beim Sommernachtsfest. Der große Preisschafkopf als viertes Großereignis fiel im vergangenen Jahr dem Umbau im Wulfen zum Opfer. "Heuer wird er natürlich wieder stattfinden", kündigte der Vorsitzende an.Zu seinem Leidwesen ist das Sportheim von einem Hagelunwetter nicht verschont geblieben. Freude bereitete ihm dagegen das Ergebnis für die Aktion "Basti" beim Heimspieltag gegen den SV Illschwang. Eintrittsgelder, Verkaufserlöse aus Bratwürsten, Kaffee und Kuchen sowie Spenden der Metzgerei Sendelbeck, der Bäckerei Übler und der Mannschaft summierten sich auf mehr als 1100 Euro. Diesen Betrag stockte die Versammlung noch etwas auf.Kassier Karl-Heinz Herbst sprach von gesunden Finanzen, mahnte aber nach wie vor zur Sparsamkeit. Inklusive der Vorsteuererstattung durch das Finanzamt bilanzierte er ein Plus von knapp 7000 Euro. Die Prüfung der Sozialversicherung sei ohne Beanstandung verlaufen. Auf Empfehlung der Kassenrevisoren Günter Bauer und Eduard Maul gewährten die einstimmig Mitglieder die Entlastung.Den Reigen der Sportberichte eröffnete Manuel Zauner für die Seniorenfußballer. Von ihnen sei, nachdem der Klassenerhalt gesichert ist, der große Druck abgefallen. Wie fast alle Vereine registriere auch der SVK eine dünner werdende Personaldecke. "Frisches Blut durch den Nachwuchs tröpfelt nur noch", klagte Zauner.Jo Pickel gab einen Überblick über die aktuellen Nachwuchs-Spielgemeinschafte. In der A-Jugend stelle der SV Kauerhof momentan keinen Spieler. Im eigenen Bereich verfüge der Verein über eine G-, F- und E-Jugend. Wie jedes Jahr würden Trainer und Betreuer gesucht.Dietmar Ertl informierte über die Alten Herren. Sportlich erreichten sie mit ihrem Trainer Roland Stobbe eine positive Bilanz. Auf gesellschaftlicher Ebene standen die Winterwanderung und zwei Besuche von Bundesligaspielen mit Übernachtung auf dem Programm. Rege beteiligten sich die Alten Herren an der Personal-Bestückung der Vereinsfeste.Stolz präsentierte Ruth Meidenbauer die vielfachen Zweige in den Verantwortungsbereichen von ihr selbst und Anna Haupt: Allgemeines Kinderturnen, Mädchenturnen, Fit- und Fun-Gruppe, Einrad- und Hochradgruppe, Rhythmische Sportgymnastik, Kinder- und Erwachsenen-Zumba, Wirbelsäulengymnastik für Erwachsene, Funktionsgymnastik, Step-Aerobic, Sportakrobatik und Walking. Auch im gesellschaftlichen Bereich bringen sich die Gruppen ein. So bereiten beispielsweise die Gymnastikdamen den beinahe legendären Steckerlfisch für das Sommernachtsfest vor.In seinem Grußwort sagte Bürgermeister Michael Göth die weitere Hilfe der Stadt im "machbaren Umfang" zu. Er lobte die Vielfalt des sportlichen Angebots und die Tatsache, dass nach den Unterlagen 50 Prozent der Mitglieder unter 28 Jahren alt sind.