04.01.2018

Man schreibt das Jahr 1929: Das Luftschiff Graf Zeppelin kehrt von seiner Weltfahrt zurück, in Deutschland werden Fernsehbilder in schwarz-weiß getestet, der erste Tonfilm wird gedreht. Die Weltwirtschaftskrise beginnt. Auf dem Rosenberger Henneberg kommt ein Bub zur Welt: Hans Pirner. Heute schaut der 88-jährige "Luze" im Altenheim Sankt Barbara auf sein Leben zurück.

Nicht viele Kameraden

Verqualmte Redaktion

Ein böses Gerücht

Auf Jeep geklettert

Die großen Ereignisse der Welt in der damaligen Zeit bewegen Hans Pirner nicht mehr. "A schlechte Zeit is des gwen", erinnert sich der spätere langjährige SRZ-Fotograf an seine Kindheit in Sulzbach und die Lehrzeit. Des Lohnes wegen ging er deshalb als 18-Jähriger ins Bergwerk. Im Theresienstollen in Luitpoldhütte wurde er "Bocklbou", kam später in die Grube Karoline in Sulzbach und war rund zwanzig Jahre lang Bergmann. Aus Gesundheitsgründen musste er seine letzte Tätigkeit im Sankt-Anna-Schacht aufgeben.Viele Geschichten, die der "Pirner-Luze" aus seinem Leben erzählt, sind heute wirklich Geschichte: Als 15-Jähriger war er als HJ-Feuerwehrmann einer Hilfspolizeitruppe zugeteilt. "Mia worn bewaffnet", beschreibt er seinen damaligen Dienst, in dem jeweils zwei Mann nachts zwei Stunden lang in der Stadt nach dem Rechten schauen mussten. Seine Pistole - eine Luger 08 - sei schwer gewesen, habe ihn "runterzogn".Kurz vor Kriegsende ist Pirner zur Ausbildung für den Fronteinsatz in den Bayerischen Wald einberufen worden. Die Kapitulation verhinderte, dass er wie viele seiner Altersgenossen noch sein Leben in einem aussichtslos gewordenen Kampf aufs Spiel setzen musste. "Oin Doch bevor d'Amerikaner in Sulzbach eimarschiert san, bin i hoimkumma", erinnert er sich. Und er weiß, dass es wohl nicht mehr viele Kameraden gibt, die seine Erinnerungen teilen.Ganz sicher ist der "Luze", dass er der letzte Überlebende derer ist, die 1947 das evangelische Jugendheim auf dem Knappenberg errichtet haben. "Es hot nix gem für de junga Leit, daou homma uns halt zammtou." Zehn Pfennig habe der Bauer für den Quadratmeter Grund verlangt, weiß er noch, und ein alter sudetendeutscher Maurer habe perfekte Bruchsteinmauern gebaut. Vor kurzem hatte er Gelegenheit, am Heim den unlängst eingeweihten Anbau zu besichtigen. Er hat ihm nicht gefallen.Durch die Arbeit am Knappenberg hat Hans Pirner übrigens seine Frau Margarete kennengelernt, mit der er in Erkelsdorf eine Familie gründete. Sie bekamen drei Töchter und bauten ein Haus. Dort lebte er bis zum Einzug ins Altenheim.Nach dem Ausscheiden aus dem Bergbau begann Hans Pirners zweites berufliches Leben: Er kam in Kontakt mit der Sulzbach-Rosenberger Zeitung. Er wurde "Luze, der rasende Reporter". Er kaufte sich seine erste Kamera - eine Kodak Retina - und brachte sich selber das Entwickeln von Filmen bei.H.D.N., der damalige Redakteur Horst-Dieter Nerlich, gab ihm erste Fotoaufträge. Anschließend war es Sepp Lösch, und auch mit "Lurchi" Gebhardt hat er noch zusammengearbeitet. Er hat die Zeit miterlebt, als die SRZ-Redaktion noch in engen, verqualmten Räumen in der Bergstraße daheim war, später dann in weitaus großzügigeren Büros im Haus der Schmidt-Bank. Schließlich ging der "Luze" auch im Jakobshaus noch ein und aus. Er nahm Aufträge entgegen und brachte seine "Büldln". Dann wurden die Fotos in Farbe verlangt, aber nachdem die Zeit der Filmrollen abgelaufen war, kam er auch mit Digitalkameras zurecht.Als es die Maxhütte noch gab, arbeitete Pirner auch zeitweise für die Werkszeitung. Er besuchte und fotografierte mit Werkredakteur Rolf Wypior MH-Pensionisten in den werkseigenen Erholungsheimen. Die beiden stellen auch heute noch dem "Bergstadtboten" kleinere Fotoberichte zur Verfügung. Zum Beispiel über Burgen der Oberpfalz oder die Simultan-Radwege im Landkreis."Des wor scho a schöine Zeit", schaut er heute auf seinem Kanapee im Altenheim auf die Jahre zurück. Eine Begegnung im Partnerschaftskanton Maintenon, den Europäischen Knappentag in Luxemburg, eine Werbesonderseite über Südtirol - das waren besondere Fotoaufträge. Aber auch alles, was in der Stadt oder im Umland passierte, hielt er mit seiner Kamera fest, ob mit oder ohne Auftrag. Meist zur Zufriedenheit der Redaktion.Dass er das eine oder andere Mal keinen Film in seiner Kamera gehabt haben soll, ist für den "Luze" ganz einfach ein böses Gerücht. "Des hout oina erfundn, und nou is weidaganga", verteidigt er sich. Er gibt aber schmunzelnd zu, dass ihm tatsächlich einmal ein peinliches Malheur passiert sei. Bei einer Begegnungsfahrt der Reservisten nach Kiel habe er fotografiert. Im Hamburger Hafen musste er den Film wechseln, "nou is ma da volle Film mit alle Büldln ins Wasser gfalln".Dass er den Hinweis "Fotografieren verboten" manchmal nicht ganz ernst nahm, habe auch einmal auf einem militärischen Gelände zu einer kurzfristigen Festnahme geführt, von der ihn der Kaleu des Patenbootes "Schütze" befreit habe. Auch beim Gasbrand in Eschenfelden 1972 schmuggelte er als Feuerwehrmann eine Kamera zum Brandort und lieferte exklusive Bilder.In die Kategorie Komik passt auch ein Erlebnis auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Dort sollte ein Rakete ausprobiert werden: Der "Luze" kletterte des besseren Blickwinkels wegen auf einen Jeep. Beim Abschuss der Rakete ist er prompt auf den Boden "gefegt" worden."Ich wor glei naou da Polizei daou", erklärt "Luze" Pirner seine vielen aktuellen Fotos von Unfällen, ohne weiter darauf einzugehen, wie er an die Informationen gekommen ist. Ein Ereignis aber beschreibt er heute noch als das schlimmste: Nämlich als ein Vater und seine zwei Töchter in Mönlas in ihrem VW von einem amerikanischen Lkw-Fahrer erfasst und getötet wurden. Viel lieber erinnert sich der evangelische "Pirner-Luze" an seine Begegnungen mit katholischen Würdenträgern. "Mit'm Kardinal Ludwig Müller hob i scho Kaffee trunka." Auch der Abt Barnabas von Ettal und der Bischof von Eichstätt - "sein Nama woiß i nimma" - waren für ihn Menschen, "däi homse gern fotografiern laoua, also solchane wäi du und ich".Die Reise in die Vergangenheit ist zu Ende, die Anekdoten erzählt. Hans Pirner ist wieder angekommen in der Gegenwart, und das ist sein kleines Appartement im Caritas-Altenheim Sankt Barbara. Er hat seine Bücher, seine Koffer-Schreibmaschine, auf der er mit zwei Fingern gut tippen kann, natürlich auch "seine" SRZ - er wird umsorgt und betreut.Und trotzdem: "Old wern is schwer", sagt er, verweist auf seinen Rollator und das Auto, das ungenutzt in der Garage steht. "Oba döi stäiht auf mi", muss sich die blonde Altenpflegerin sagen lassen, die ihn zu einem Harfenkonzert abholen will. Sie lacht und der "Luze" auch. Alt werden ist doch nicht immer nur schwer.

Als 15-Jähriger war Hans Pirner als HJ-Feuerwehrmann ein bewaffneter Hilfspolizist (oben, von links). Ein Tänzchen in Ehren mit einer Kollegin vom SRZ-Schalter gehört für den "Luze" zu seinen schönen Erinnerungen. Auch noch im Altenheim stellt der "Luze" gelegentlich Bilder und Texte zusammen. - 1962 ziehen Bergknappen durch die Sulzbach-Rosenberger Innenstadt. Hans Pirner ist dabei (unten). Repros: hka (3), hka (1)