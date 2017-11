Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.11.2017

Er hatte noch nicht mal seine Jacke ausgezogen, als schon das Telefon klingelte: Die Leser der SRZ holten sich am Donnerstagnachmittag zwei Stunden lang Rat von Dr. Hans Thaufelder, dem Chefarzt der Kardiologie am St.-Anna-Krankenhaus zum Thema "Schwaches Herz".

Herzrasen in der Nacht schilderte der eine Anrufer, eine Kalzium-Überdosierung bei Osteoporose befürchtete ein anderer. Das Zusammenwirken von Blutdruck-Medikamenten mit der Herzfunktion war ebenso ein Thema in der Telefonsprechstunde zur alljährlichen Herzwoche. Thaufelder appellierte an viele Anrufer, wenigstens etwas Sport zu betreiben, er empfahl oft Spazierengehen und Walken mehrmals die Woche.Das Hauptthema "Herzschwäche" lag auch einigen Menschen am Herzen. Viele Ursachen kämen in Frage, von Infektion bis zum Herzklappenfehler. Häufigste Ursachen seien aber langjähriger hoher Blutdruck oder Herzinfarkte, die zur Vernarbung des Gewebes führten. Individuelle Beratung und Diagnose sei hier unbedingt erforderlich, so Thaufelder zu den besorgten Anrufern.