Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.02.2018

Zur Wahl des neuen Pfarrgemeinderats in St. Marien sind alle Gläubigen ab 14 Jahren am Wochenende 24./25. Februar aufgerufen. Jeder Wähler kann 14 Stimmen vergeben. Ungültig sind Stimmzettel, auf denen mehr Namen angekreuzt oder die mit handschriftlichen Zusätzen versehen wurden.

Kandidaten für den Pfarrgemeinderat St. Marien Tanja Bousandal , staatl. gepr. Hauswirtschafterin



Hans Falk , Maurermeister



Klaus Frieser , Bauingenieur



Holger Hermann , Informatiker



Maximilian Klose , Brau- und Malzmeister



Brigitte Kogelbauer , Bürokauffrau



Daniela Kohl , Bürokauffrau



Klaus Köstler , Sozialversicherungsangestellter



Dietmar Meier , Mesner



Ingrid Reinhardt , Angestellte



Richard Reisinger , Landrat



Norbert Rubenbauer , Qualitätssicherungsbeauftragter



Petra Schneider , Küchenhilfskraft Bereitschaftspolizei



Andreas Schober , Arzt



Hans Schötz , Rentner



Prof. Dr. Matthias Stadelmann , Historiker



Markus Stauber , Personalreferent



Susanne Wagner , Rechtsanwaltsfachangestellte



Peter Wismeth , Zahntechniker



Thomas Zellerer , Polizeiverwaltungsbeamter

Gewählt werden kann in der Stadtpfarrkirche St. Marien am Samstag, 24. Februar, von 16 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, 25. Februar, von 8.30 bis 11.30 Uhr; im Altenheim St. Barbara am Samstag, 24. Februar, von 15 bis 16.30 Uhr und am Sonntag, 25. Februar, von 7.45 bis 9 Uhr. Unterlagen für die Briefwahl werden bis spätestens Freitag, 23. Februar, im Pfarramt St. Marien von 8 bis 12 Uhr ausgegeben. Der Stimmzettel wird ins graue Kuvert gelegt und dieses dann verschlossen. Zusammen mit dem Briefwahlschein wird es in das weiße Kuvert gesteckt.Die Briefwahlunterlagen müssen bis spätestens Sonntag, 25. Februar, um 11.30 Uhr im Briefkasten Pfarramt St. Marien oder in den Wahlurnen in St. Marien oder St. Barbara abgegeben werden. Bei der Zusendung mit der Post ist darauf zu achten, dass der Wahlbrief bis Samstag, 24. Februar, zugestellt werden kann.