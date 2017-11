Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.11.2017

119

0 06.11.2017119

Die letzte Gewissheit, dass alles beim Alten bleibt, liegt den Schrebergärtnern der Anlage "Fuchsengarten" jetzt als Brief der Stadtverwaltung vor. Aber die Nachricht der Immobilien Bayern über den Verkauf ihrer Parzellen unterhalb des Annabergs im Juni 2016 hatte sie wie ein Nackenschlag getroffen: Viele sahen ihr Lebenswerk bedroht. Die Pächter suchten Hilfe bei der Stadt und blieben nicht alleine.

Hilfe im Rathaus

Drei Fragen Es waren turbulente Zeiten, in denen der Verkauf der Schrebergärten unterhalb des Annabergs unmittelbar bevorstand. Walter Weisenberger übernahm damals im Juni 2016 quasi das Amt des Sprechers der Gemeinschaft. Er pflegte ständigen Kontakt mit den Betroffenen. Die SRZ wollte nun von ihm mehr über die damalige Gefühlslage der Pächter erfahren.



Herr Weisenberger, wie empfanden die Pächter die damalige Situation?



Walter Weisenberger: Die Nachricht vom bevorstehenden Verkauf traf alle wie aus heiterem Himmel. Viele sahen ihr Lebenswerk gefährdet, auch das harmonische Miteinander in dieser Anlage schien extrem gefährdet. Problematisch war zudem, dass man ja nicht genau wusste, wie alles ablaufen oder ob es beispielsweise ein Vorkaufsrecht für die Pächter geben würde.



Als die Pächter erfuhren, dass die Stadt sämtliche Gärten kaufen würde, war die Erleichterung bestimmt groß?



Natürlich ist allen ein Stein vom Herzen gefallen. Immer wieder hörte ich lobende Worte für Bürgermeister Michael Göth, der sich der Sache gleich annahm und unkompliziert verschiedene Stellen, die weiterhalfen, einschaltete. Eine Spätaussiedlerin freute sich besonders über die Tatsache, in einer Stadt zu leben, bei der das Stadtoberhaupt persönlich vorbeikommt, um sich die Sorgen der Bürger in der Anlage anzuhören. Das hat bei den Pächtern wirklich Eindruck gemacht.



Wie stellt sich aktuell die Lage in der Anlage dar und wie geht es weiter?



Wir sind alle sehr froh, dass wir das gute Miteinander - also die gelebte Integration - dauerhaft fortsetzen können. Als die gute Nachricht kam, sind wirklich Tränen geflossen. (oy)

Vordergründig ging es damals in einem Schreiben der Regionalvertretung der Immobilien Bayern an die Pächter eigentlich um die Stilllegung einer alten Wasserleitung. Doch auf Seite 2 des Briefs stand dann als eigentlicher Hammer schwarz auf weiß, dass beabsichtigt sei, die Gartengrundstücke - alles ehemaliger MH-Besitz - zu veräußern. Doch die Krone setzte dem Ganzen nach Ansicht der Betroffenen die Mitteilung auf, dass für die Pächter auch kein Vorkaufsrecht bestünde.Derartig überfahren, suchten die knapp 40 Schrebergärtner zunächst Hilfe im Rathaus bei Bürgermeister Michael Göth, Stadtrat Hermann Völlger (SPD), der die Unterstützung aller Fraktionen zusicherte, und der Presse. Wie Betroffene mit etwas Abstand jetzt erklärten, seien sie gleich mit offenen Armen auf- und ihr Anliegen ernstgenommen worden. Bekanntermaßen nahm das Stadtoberhaupt gleich die zuständigen Mandatsträger MdL Harald Schwartz (CSU) und MdL Reinhold Strobl (SPD) sowie Finanz-Staatssekretär Albert Füracker (CSU) mit ins Boot, um auf eine gütliche Lösung in der Landeshauptstadt hinzuwirken.Anfängliche Optionen waren etwa der Ankauf der Flächen durch die Stadt oder auch die Einräumung eines Vorkaufsrechts. Einer Versteigerung erteilte Hermann Völlger gegenüber den Abgeordneten Anfang August eine klare Absage. Der offizielle Antrag von CSU-Stadtrat Hubert Jungbauer auf Ankauf der Schrebergartenflächen durch die Stadt Sulzbach-Rosenberg Ende Juni 2016 flankierte die Bestrebungen nach einer für alle annehmbaren Lösung.Wie der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hans-Jürgen Winter, auf SRZ-Nachfrage angab, kam dann vom Finanzministerium in München am 1. September 2016 das Signal zum Verkauf der Parzellen an die Stadt. Somit war prinzipiell die Kuh erstmals vom Eis. "Was nun folgte, waren die Kaufverhandlungen mit dem Freistaat, ein Verkehrswertgutachten der Immo Bayern, ein Kaufangebot und der notarielle Kaufvertragsentwurf", so Winter weiter. Diesen billigte der Stadtrat am 23. Mai 2017. Offiziell in den Besitz der Stadt gingen die vormals staatseigenen Grundstücke schließlich am 10. August über."Für mich war es ein sehr großes Anliegen, dass wir den Pächtern schon Anfang April mitteilen konnten, dass sich für sie nichts ändern werde. Bei der offiziellen Bekanntgabe in der Schrebergartenanlage war die große Erleichterung der Menschen richtig spürbar", freute sich Bürgermeister Michael Göth im Rückblick.Wann nun die Erneuerung der schadhaften Wasserleitung in der Anlage "Fuchsengarten" in Angriff genommen wird, und in welcher Form hier die Pächter oder Besitzer herangezogen werden, sei dagegen noch nicht spruchreif. Das macht den Beteiligten auch keinen großen Kopf, denn für sie stand zunächst nur die Tatsache im Vordergrund, dass sie ihre kleinen Rückzugsgebiete nicht verlieren werden.