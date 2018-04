Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.04.2018

Es dürfte sicherlich die Mehrheit der Bewohner sein, die sich über eine Stadt mit viel Grün freut. Muss die Stadtgärtnerei oder eine beauftragte Firma manchmal zur Säge greifen, wird schnell mal Kritik laut. Für die einen wird zuviel gerodet, für andere nicht schnell genug aufgeräumt. Aktuell wurden solche Stimmen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in unmittelbarer Nähe zur Maintenon-Brücke laut. Aus Sicherheitsgründen mussten dort auf einer Länge von rund 200 Metern etliche Sträucher und Bäume gefällt oder eingekürzt werden. Herabfallendes Geäst oder umstürzende Bäume hätten dort nach Angaben von Christian Sommer, Baumkontrolleur der Stadtgärtnerei, unmittelbar die Straße in Mitleidenschaft gezogen. "An verschiedenen Stämmen ist auch verstärkt Fäulnis aufgetreten, was die Standsicherheit vor allem in der Hanglage enorm beeinträchtigte." Wie der Fachmann weiter erläuterte, werde ein Teil des lagernden Geästs noch abgefahren, teilweise würden die eingekürzten Bäume auch aus Naturschutz-Gründen für Käfer oder Vögel stehen bleiben. Bild: Royer