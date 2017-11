Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.11.2017

Die herausragende kultur- und geistesgeschichtliche Bedeutung des Seidel-Anwesens ist bekannt. Zur dauerhaften Sicherung ist ein Ankauf durch die Stadt nach Ansicht von Experten unumgänglich. Stadtheimatpfleger Markus Lommer sieht dieses Unterfangen jetzt durch ein Thema im Bürgermeisterwahlkampf gefährdet und droht mit einem radikalen Schritt.

Ankauf gefährdet

Für Allgemeinheit

Konstruktives Miteinander

Hintergrund Ein Bürgerbegehren würde nach Lommers Ansicht die zahlreichen Auswärtigen unter den bislang fast 50 000 Seidel-Saal-Besuchern ausschließen, die für das Stadtleben und die Wirtschaft ebenso notwendig seien wie die Einheimischen. "Was ist, wenn beim Bürgerentscheid dann nur 48 Prozent für die Seidel-Sache stimmen? Man kann auch nicht Kirchen und kirchliche Einrichtungen wie Caritas, Diakonie schließen oder nicht mehr fördern, nur weil weniger als 50 Prozent der Bevölkerung diese wertvollen Angebote wahrnehmen und unterstützen. Nach mehrfachen frustrierenden Entwicklungen hat mir das Ansinnen auf eine weitere Verzögerung des Seidel-Projekts, die auch bei vielen anderen Menschen Irritation ausgelöst hat, den Rest gegeben; die Schmerzgrenze durch andauerndes Hin und Her mit stets neuen Hürden ist bei mir erreicht. Ich fühle mich von einigen wenigen ganz schön im Regen stehen gelassen. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz verloren, dass hier ein Ruck durch manche Reihen geht. Und sollte sich ein besserer, konstruktiverer Weg als ein Bürgerentscheid miteinander finden, gehe ich diesen mit Freude und Engagement mit. Bei diesem Projekt beteiligen sich bereits viele Bürger - diese kräftig zu unterstützen, wäre eine wahre Förderung von Bürgerengagement!", resümiert Lommer beim Pressegespräch. (oy)

Zum Thema "Ein Ende des Seidel-Projekts würde Rückforderungen der bisherigen Fördergeber nach sich ziehen und der Stadt einen denkbar kontraproduktiven Imageschaden verpassen, nicht zuletzt in den Medien, die uns indirekt die Gäste bringen", gibt Markus Lommer beim Pressegespräch zu bedenken. Der deutliche Anstieg der örtlichen Tourismuswirtschaft sei seiner Meinung nach nicht zuletzt Folge der attraktiven Einrichtungen. Das Projekt "Seidel-Anwesen" werde mustergültig vorbereitet, viele Bürger setzten sich seit Jahren mit ganzer Kraft für den Erhalt dieses kulturellen Kleinods mit überregionaler Bedeutung ein, ergänzt der Stadtheimatpfleger. Würde der Ankauf durch die Stadt jetzt platzen, wäre das Engagement der ehrenamtlichen Helfer ad absurdum geführt, macht Lommer deutlich.

"Die Durchführung eines Bürgerentscheids bezüglich des Erwerbs, der Sanierung und der Konzept-Umsetzung betreffend des Seidel-Anwesens", lautet in bestem Amtsdeutsch ein Tagesordnungspunkt der nächsten Stadtratssitzung. Grundlage dafür ist ein Antrag von 2. Bürgermeister Günter Koller als Teil seiner sogenannten "Antragsmappe", über die bereits in der SRZ zu lesen war.Diese Informationen und Meldungen lösten bei Stadtheimatpfleger Markus Lommer höchste Besorgnis aus, sieht er doch in diesem Ansinnen den seiner Meinung nach unabdingbaren Ankauf des Seidel-Anwesens höchst gefährdet. Nicht dass er generell, wie er im Pressegespräch mehrfach betont, gegen mehr Mitspracherecht für Bürger wäre, aber bei solch wichtigen und kulturhistorisch bedeutsamen Entscheidungen müsse man sich seiner Meinung nach auf das Mandat der von den Bürgern gewählten Kommunalpolitiker verlassen können. Lommer erinnert an anderer Stelle auch daran, dass er als Stadtheimatpfleger ehrenamtlich mit einer Aufwandsentschädigung von 245 Euro brutto tätig sei. Aufgrund des hohen Arbeitsaufwands mit dem Seidel-Projekt seit Herbst 2006 habe er zugunsten der Kommune seinen Hauptberuf schrittweise von 100 auf 56 Prozent reduziert, was erhebliche Einschnitte in Verdienst und Altersversorgung nach sich zog. "Derzeit arbeite ich ehrenamtlich durchschnittlich etwa 20 Wochenstunden für die Stadt."Gegenüber der SRZ erinnert Markus Lommer auch an seine 15-jährige Sanierung der alten Hofapotheke mit Realisierung des Apotheken-Museums und der Einrichtung seines Heimatpfleger-Büros - alles sei trotz einiger Zuschüsse mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden gewesen, komme aber durch die kulturell regionalen und globalen Themen auch der Allgemeinheit zugute.Massiv beklagt der Stadtheimatpfleger beim Seidel-Anwesen das unwürdige Herumdrücken um eine gute, nachhaltige Zukunfts-Entscheidung, was seiner Meinung nach auch dem Ruf der Stadt und ihrer Politiker nach innen und nach außen schade. Die Geduld der äußerst entgegenkommenden Eigentümerfamilie werde so lange aufs Unerträgliche strapaziert."Ich habe im Frühjahr den Stadtrat um Klarheit der Arbeitsrichtung, um eine Vertrauensperspektive, um Rückhalt und Unterstützung für ein überregional geachtetes Musterprojekt bürgerschaftlichen Engagements gebeten - mit Zielvorgabe ,Annabergfest 2017' (die SRZ berichtete). Kommt nun das Gegenteil? Unentschlossenheit, Zaudern und Verzögern, Uneinigkeit gefährdet hier in massiver Weise potenzielle Fördergelder und irritiert unsere Projektpartner zutiefst, das untergräbt viel mühevoll aufgebautes Vertrauen", so Lommer.Beim Gespräch mit der SRZ äußerte er den Wunsch, dass alle beim Seidel-Ensemble zu einem konstruktiveren, vertrauensvolleren Miteinander zum Wohle unserer Stadt finden. "Stellen wir uns doch mutig dahinter und motivieren wir einmütig alle staatlichen und sonstigen Stellen zu größtmöglicher Unterstützung."Unter dem Eindruck ständiger Verzögerungen und des von Günter Koller beantragten Bürgerentscheids zum Ankauf des Seidel-Anwesens will Markus Lommer aber seine Aufgabe als Stadtheimatpfleger im bisherigen Modus nicht länger fortsetzen: "Mit 31. Dezember 2017 setze ich einen vorläufigen Endpunkt, wenn sich ,nichts tut', bin aber jederzeit und mit allen Menschen guten Willens zu konstruktiven, kollegialen und an einer positiven Fortentwicklung der Stadt orientierten Gesprächen bereit."