Sulzbach-Rosenberg

16.08.2017

16.08.2017

Den Gemeinden obliegt die Verwahrung von Fundtieren. Sie bedienen sich in unserem Landkreis des Tierschutzvereins, der das Tierheim in Amberg betreibt. Doch dort wird das Geld knapp: Die Fundtiere werden immer mehr (rund 80 Prozent) und naturgemäß dann auch die Kosten. In einem Schreiben wies die Vorsitzende Sabine Falk auf die drohende Zahlungsunfähigkeit hin. Auch im Stadtrat kam der Brief zur Sprache.

Mindestens ein Euro plus Umsatzsteuer pro Einwohner müssten die Gemeinden aufbringen für die sogenannte Fundtierpauschale, damit das Tierheim annähernd kostendeckend arbeiten könne.Auch in der Sitzungsvorlage für die Stadträte kam zur Sprache, dass neue Einrichtungen im Tierheim zwingend erforderlich seien. Dessen Defizit im monatlichen Betrieb betrage für 2016 rund 13 800 Euro. Die Verwaltung schlug daher vor, ab 2017 die jährliche Fundtier-Pauschale der Stadt Sulzbach-Rosenberg für das Tierheim pro Einwohner von bisher 50 Cent auf nunmehr brutto einen Euro zu erhöhen. Haushaltsmittel seien eingestellt, bei Bedarf sei eine weitere Anpassung möglich. Dem stimmte der Stadtrat komplett zu.