Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

30.05.2017

81

0 30.05.201781

Weg ist weg. Wenn das Wasser versickert, ist es nicht mehr zurückzuholen. Undichte Leitungen können einen Versorger viel Geld kosten. Die Stadtwerke sind da sehr gut aufgestellt: Ihre Verluste gingen um fast zwei Drittel zurück auf nur mehr 2,21 Prozent - ein Spitzenwert. Vielleicht wirkt sich das ja auf die Neukalkulation des Wasserpreises aus. Denn die Gebühr ist seit 13 Jahren unverändert - ob das bleibt?

100 000 Euro pro Jahr

Die Qualität ist stets top, die laufenden Laborergebnisse sind auf der Homepage einzusehen. Roland Kraus, Leiter der Stadtwerke

Die Stadtwerke bewegen viel - Geld und Flüssigkeit. Alleine aus dem Geschäftsfeld Wasserversorgung fließen jährlich rund 1,5 Millionen Euro in ihre Kassen. Aber das muss auch sein: Schließlich stecken die Werke Jahr für Jahr schon allein rund 450 000 Euro in die Erweiterung und Verbesserung des Rohrnetzes.Auch sonst haben Werkleiter Roland Kraus und sein Stellvertreter Armin Wolf mit ihrem Team einiges zu tun: Die Stadtwerke betreiben inzwischen fünf eigene Photovoltaik-Anlagen (auf dem Bauhof-Dach, den Dächern von Pestalozzi-Turnhalle und -Schulgebäude, auf der Jahnschule und auf dem eigenen Dach). Sie erledigen die technische Wartung des Fernwärmenetzes für die Firma Danpower und kümmern sich um die Schlossgarage.In einem Gespräch mit der SRZ schildern Kraus und Wolf die Zukunftsaussichten. Die nutzbare Wasserabgabe, also die Menge, die verkauft werden kann, habe sich seit 2014 bei rund 940 000 Kubikmetern eingependelt, ist seit dem heißen Sommer 2015 (980 000 verkauft) aber etwas angestiegen auf nun für 2017 kalkulierte 965 000 Kubikmeter. "Die Qualität ist stets top, die laufenden Laborergebnisse sind auf der Homepage einzusehen", erklärt Kraus.Die Schlossgarage bringt rund 100 000 Euro pro Jahr, die Fernwärme-Wartung 12 500. Da die Stadtwerke nicht auf Maximalprofit ausgelegt sind, können sie entsprechend investieren ins alte und neue Rohrnetz und auch kontinuierlich alte Schulden tilgen - fast zwei Millionen in zehn Jahren. "Mit dem jetzigen Zinsniveau können wir gut leben", meinen beide Werkleiter.Zurzeit läuft die Neukalkulation der Wasserpreises. Die Verbrauchsgebühr ist seit 2004 unverändert bei 1,25 Euro pro Kubikmeter (1000 Liter). Wie die Rechnerei ausgeht, ist noch nicht zu sagen - in jedem Fall aber gehört die Herzogstadt mit zu den günstigsten Wasseranbietern der Region. Ausgabe-Felder gibt es auch genug: 0,8 Millionen Euro Personalkosten, eine halbe Million Materialkosten und Fremdaufträge, 110 000 Euro Strom für die Pumpen der vier Tiefbrunnen und die Schlossgarage sowie 111 000 Euro Zinsen für Fremdkredite summieren sich mit anderen Posten auf gute 1,9 Millionen Euro. Teils schon beendet, teils noch im Bau oder geplant sind heuer Netzunterhaltsmaßnahmen an der Point, Geschwister-Scholl-Straße, Vogelherdstraße, Am Spittlberg etc. für rund 315 000 Euro.An Investitionen abgewickelt sind schon die Netzerneuerungen Beethoven- und Watzlik-Straße, es kommt noch die Netzerweiterung Baugebiet Kempfenhof dazu. "Brunnen, Hochbehälter und Rohrnetz sind in gutem Zustand", erklären Kraus und Wolf. Die Wasserverluste 2016 betrugen immerhin 22 700 Kubikmeter - im Vorjahr waren es mehr als doppelt so viel. Sie resultieren aus Rohrbrüchen, undichten Stellen und Lecks auch in Privatgärten. "Wir bitten, so etwas sofort bei uns zu melden", appellieren die Stadtwerker. "Und dann brauchen wir noch eine neue Pumpe für den Haselgraben", merkt Armin Wolf an. Diese Tiefbrunnen-Investition kostet schnell mal 13 000 Euro. Als größte Investitionen für 2017 bis 2019 nennt Kraus die Anschaffung eines neuen Lkw und Netzerneuerungen in der Langen Gasse und Wichernstraße.Wie sieht es finanziell in der Zukunft aus? "Es sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen", weiß Fachmann Armin Wolf. Und mit den 2,7 Millionen Rest-Schulden können die Stadtwerke auch noch gut auskommen. Erwartet wird für heuer ein geringer Überschuss von 1827 Euro im Finanzplan - das wäre einem privaten Versorger wohl nicht genug.