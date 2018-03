Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.03.2018

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstag in den frühen Morgenstunden kurz vor 5 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, dass an einer Fassade eines Hauses am Erlheimer Weg übergroße Wasserflecken zu sehen waren. Deshalb verständigte er umgehend Polizei und Feuerwehr.

Bei der Überprüfung des Anwesens stellte sich heraus, dass die beiden 93-jährigen Bewohnerinnen vor einigen Monaten in ein Seniorenheim gezogen waren und seitdem das Haus unbewohnt ist. Offensichtlich war durch die extremen Minusgrade vor einigen Tagen ein Wasserrohr geborsten. Das Wasser lief wohl über mehrere Tage vom ersten Obergeschoss bis in den Keller, wo es sich auf der gesamten Fläche sammelte. Beim Öffnen der Kellertür erkannte die Polizei, dass das saubere Wasser bis zu einer Höhe von etwa 1,50 Meter stand. Die Feuerwehr aus Sulzbach war mit zehn Mann angerückt. Sie musste die Haustür aufbrechen, um ins Gebäude zu gelangen und dort das Wasser abzupumpen. Die Stadtwerke schlossen daraufhin den Haupt-Schieber. Eine Angehörige der beiden Seniorinnen wurde verständigt. Die genaue Schadenshöhe für das durch den Wasserschaden stark beschädigte Anwesen kann derzeit noch nicht beziffert werden.