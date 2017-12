Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.12.2017

"Leise rieselt der Schnee" - diesmal nicht gesungen, sondern pünktlich zur Eröffnung des 15. Rosenberger Krippenweges frei Haus geliefert aus der himmlischen Wetterküche.

Mit Gewinnspiel

Innehalten und Verschnaufen

Und so genossen die Besucher im Fischer-Biergarten im Flockenwirbel ihren Glühwein, lauschten adventlichen Liedern und nahmen die Botschaft mit, beim Gang über den Krippenweg mit seinen 47 Stationen und fast 60 Krippendarstellungen Verstecktes zu entdecken, zur Ruhe zu kommen und vielleicht gar sich selbst mitten im Alltagstrubel neu zu finden.Vor stattlicher Zuhörerkulisse schilderte Wolfgang Albersdörfer, Sprecher des Rosenberger Krippenwegs, wie sich alljährlich mit dem Anzünden der ersten Kerze am Adventkranz wieder das gleiche Erstaunen einstelle darüber, wie rasend schnell doch so ein ganzes Jahr vorbei rauscht. Umso mehr sollte man die Gelegenheit nutzen, bei einem gemütlichen Bummel über den 15. Rosenberger Krippenweg dem allgemeinen vorweihnachtlichen Trubel zu entfliehen und sich an den künstlerisch so unterschiedlich angelegten Darstellungen des wundersamen Geschehens von Bethlehem zu freuen.Der Dank der Krippenweg-Organisatoren galt vor allem der Stadt und ihrem Bauhof für die vielfältige Unterstützung bei der Vorbereitung und beim Aufbau, ebenso allen teilnehmenden Geschäften und Grundstücksbesitzern. Namentlich dankte Albersdörfer seinen engsten Mitstreitern Werner Schmidt, Hans Pilhofer, Wolfgang Fischer, Wolfgang Schuppe, Reinhold Erdelt, Sonja Plachetka und Kerstin König. Er wies außerdem auf das Krippenweg-Gewinnspiel hin, bei dem es diesmal die Zahl der großen weißen Engel-Figuren in allen ausgestellten Krippen zu ermitteln gilt. Teilnahmeformulare mit Weg-Beschreibung liegen in allen beteiligten Geschäften auf.Bürgermeister Michael Göth würdigte das großartige Engagement des Krippenweg-Teams und lud dazu ein, die vielen vorweihnachtlichen Veranstaltungen, die es auch heuer in der Herzogstadt an jedem Adventswochenende gebe, zu besuchen. Besonders bedankte sich das Stadtoberhaupt für die Bergbau-Krippe, die der Rosenberger Krippenweg als Blickfang im Rathaus-Foyer aufgebaut hat, und überreichte den Organisatoren eine Spende.Ansgar Döpp für die evanglisch-lutherische Gemeinde St. Johannis und Pfarrer Thomas Saju für Herz Jesu mahnten in ihren Grußworten, die Möglichkeit des Innehaltens und Verschnaufens zu nutzen, die "dieser herrliche Weg" biete. Man solle sich nicht vom Kommerz dieser Wochen vereinnahmen lassen, sondern nachdenken und sich fragen: Was brauche ich wirklich zum Leben? Bei 47 ausgestellten Krippen sollte es nicht schwer fallen, den Geist Gottes zu entdecken, auch in uns Menschen selbst.Adventliche Lieder und Gospelklänge, beigesteuert von einer Gesanggruppe der Missionsgemeinschaft Offene Tür, und einer Vokalgruppe der städtischen Sing- und Musikschule umrahmten die Eröffnungsfeier, die die meisten Besucher gemütlich mit Glühwein, Stollen oder Bratwürsten ausklingen ließen. Eine gelungene Generalprobe für die Rosenberger Dorfweihnacht, die am zweiten Adventwochenende ihre Pforten öffnet. Auch dort wird man wieder dem Rosenberger Krippenweg begegnen.