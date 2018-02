Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.02.2018

Der Bedarf an Bauplätzen und Wohnraum in der Herzogstadt ist ungebrochen. Im Liegenschaftsamt vergeht nach Angaben von Referatsleiter Hans-Jürgen Winter kein Tag, an dem nicht entsprechende Anfragen auflaufen. Ganz aktuell wird sich die Stadt in Kempfenhof um 44 Parzellen vergrößern.

Läuft alles nach Plan, könnten wir mit der Erschließung von Kempfenhof Ost im Mai dieses Jahres beginnen. Referatsleiter Hans-Jürgen Winter

Wenn schon die Telefone in der Stadtverwaltung heißlaufen und Bauwillige sich anscheinend dort die Klinke in die Hand geben, wollte unsere Zeitung wissen, welcher weitere Ablauf für das neue Baugebiet Kempfenhof Ost vorgesehen ist. Vom Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften stand Hans-Jürgen Winter Rede und Antwort.Hans-Jürgen Winter: Zunächst mussten von privaten Eigentümern 49 000 m2 Grund angekauft werden. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungs- und Grünordnungsplan stand am 26. Juli 2016. Mit dem aktuellen Satzungsbeschluss am 23. Januar wurde der Weg endgültig frei gemacht.Der Plan sieht insgesamt 44 Parzellen für Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhaus-Bebauung vor. Die Größen der Bauplätze variieren zwischen 608 und 1390 m2.Hierzu gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch keine konkreten Angaben. Für die Festlegung eines Kaufpreises muss erst ein Stadtratsbeschluss abgewartet werden. Dazu müssen wiederum erst alle Kosten vorliegen. Gleiches gilt für die Erschließungskosten mit Ablösevereinbarung sowie die Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Umwelt.Ja sicher, seit die Presse darüber berichtete und wir die Informationen auch online verbreiten, nehmen die Nachfragen zu. Der Startschuss ist für die Bürger sozusagen gefallen und wir führen nun eine Interessentenliste mit Bauwilligen.Es ist vielleicht weniger bekannt, dass die Stadt Sulzbach-Rosenberg seit Jahren für Familien eine kommunale Förderung aufgelegt hat. Es gibt das Baulandprogramm sowie ein Wohnungsbauförderungsprogramm.Läuft alles nach Plan, könnten wir mit der Erschließung von Kempfenhof Ost im Mai dieses Jahres beginnen. Das Formular für die Interessentenliste steht auf unserer Homepage zum Download bereit oder kann angefordert werden. Die Vergabekriterien wird aber der Stadtrat noch festlegen. Informationen gibt es bei mir auch unter 09661/510-184.___Weitere Informationen: