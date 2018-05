Startschuss für zehn Wohungen

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.05.2018

45

0 18.05.201845

Die Nachfrage nach Wohnraum ist groß, die Baubranche kann nicht Schritt halten. Jetzt aber scheint in der Herzogstadt etwas Milderung in Sicht, denn die Illschwanger Baufirma Margraf setzt ihr Mehrfamilienhaus-Projekt mit zehn Wohnungen in der Bahnhofstraße um. Am Donnerstag rollten die ersten Baumaschinen auf das zentrumsnahe Gelände, wo vormals das legendäre Café Reiz die Kundschaft anzog. Zunächst stehen beim Zwei-Millionen-Euro-Projekt grundlegende Arbeiten zur Entwässerung und zur Ergründung an. Mit der Bezugsfertigkeit der neuen energieeffizienten Einheiten rechnen die Bauherren Josef und Christoph Margraf im Frühjahr nächsten Jahres. Bild: Andreas Royer