Stiber-Fähnlein und Knappenverein bewahren Erinnerung an den Bergbau

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.09.2017

"Ohne Stollenfest würde etwas fehlen", betonte Landrat Richard Reisinger bei dessen 20. Auflage auf dem Gelände der Villa Max. Das schlechte Wetter am vergangenen Wochenende hielt zahlreiche Besucher nicht ab, eine Stollenbesichtigung zu machen oder sich verwöhnen zu lassen.

Die historische Gruppe Stiber-Fähnlein und der Bergknappenverein hatten sich viel Mühe gegeben. Ein beheiztes Festzelt bot Schutz vor Regen und kühlen Temperaturen. Kaffee und Kuchen, Leckeres vom Grill und der von Wolfgang Fischer gebackene Herbststollen mit Schokostücken fanden viel Zuspruch.Die offizielle Eröffnung übernahmen der Vorsitzende der Bergknappen, Armin Kraus, und die Vorsitzende des Stiber-Fähnleins, Tanja Weiß. Kraus bedankte sich bei den Stibern für das Aufrechterhalten dieses Traditionsfestes, die Führungen im Schaustollen und die vielen Einsätze rund um das Gelände. Tanja Weiß bedankte sich besonders bei ihren Helfern und dem Hausherrn in der Villa Max, Jörg-Dietrich Dodenhöft.Es gibt viele Feste im Landkreis, aber ohne Stollenfest würde etwas fehlen, betonte Landrat Reisinger. Bürgermeister Michael Göth wies auf die Jubiläen der Stiber, der Bergknappen und der Knappenkapelle hin. Beide waren sich einig über die Wichtigkeit, die Erinnerung an die Zeit des Bergbaus in Sulzbach-Rosenberg aufrecht zu erhalten.Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten war sicherlich der musikalische Samstagabend mit der Band Eire Music, die mit traditioneller irischer Musik bestens unterhielt.